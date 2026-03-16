為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀自認被稱「女士」是侮辱 李宗霖：依法就是沒有立委資格

    2026/03/16 17:16 記者蔡文居／台南報導
    南市無黨籍議員李宗霖表示，李貞秀依法就是沒有取得立委資格，行政院不承認她的立委資格，這跟侮辱她有什麼關係？（記者蔡文居攝）

    南市無黨籍議員李宗霖表示，李貞秀依法就是沒有取得立委資格，行政院不承認她的立委資格，這跟侮辱她有什麼關係？（記者蔡文居攝）

    民眾黨中配立委李貞秀今天在立法院內政委員會首度登場質詢，內政部長劉世芳拒絕上台，李貞秀針對劉世芳以「女士」稱呼她，強調是對她個人的侮辱，也是對台灣民主的侮辱。南市無黨籍議員李宗霖表示，李貞秀依法就是沒有取得立委資格、更何況還有嚴重的忠誠問題。行政院不承認她的立委資格，這跟侮辱她有什麼關係？建議她可以學學她祖國的外交部。

    李宗霖表示，中國《反分裂國家法》規定「完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」《國家情報法》也規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作。」請問「李貞秀女士」敢不敢不遵守上面這兩條？

    李宗霖說，李貞秀依法就是沒有取得立委資格、更何況還有嚴重的忠誠問題。行政院不承認她的立委資格，不僅僅是遵守法律和政治對抗，更是在為主權和安全劃下不可被踰越的界線，這跟侮辱她有什麼關係？

    ​他表示，至於她覺得自己受辱？建議李貞秀可以學學她祖國的外交部，被踩到紅線就自己把紅線挪一挪，心裡就不會那麼過不去了。

    李宗霖的貼文引起網友熱烈討論，網友評論說「自取其辱」、「人必自辱而後人辱之」、「 自己站在上面被侮辱的啊！你一個人挑戰全台灣人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播