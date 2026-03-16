李貞秀自認被稱「女士」是侮辱 李宗霖：依法就是沒有立委資格

南市無黨籍議員李宗霖表示，李貞秀依法就是沒有取得立委資格，行政院不承認她的立委資格，這跟侮辱她有什麼關係？（記者蔡文居攝）

民眾黨中配立委李貞秀今天在立法院內政委員會首度登場質詢，內政部長劉世芳拒絕上台，李貞秀針對劉世芳以「女士」稱呼她，強調是對她個人的侮辱，也是對台灣民主的侮辱。南市無黨籍議員李宗霖表示，李貞秀依法就是沒有取得立委資格、更何況還有嚴重的忠誠問題。行政院不承認她的立委資格，這跟侮辱她有什麼關係？建議她可以學學她祖國的外交部。

李宗霖表示，中國《反分裂國家法》規定「完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」《國家情報法》也規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作。」請問「李貞秀女士」敢不敢不遵守上面這兩條？

請繼續往下閱讀...

李宗霖說，李貞秀依法就是沒有取得立委資格、更何況還有嚴重的忠誠問題。行政院不承認她的立委資格，不僅僅是遵守法律和政治對抗，更是在為主權和安全劃下不可被踰越的界線，這跟侮辱她有什麼關係？

​他表示，至於她覺得自己受辱？建議李貞秀可以學學她祖國的外交部，被踩到紅線就自己把紅線挪一挪，心裡就不會那麼過不去了。

李宗霖的貼文引起網友熱烈討論，網友評論說「自取其辱」、「人必自辱而後人辱之」、「 自己站在上面被侮辱的啊！你一個人挑戰全台灣人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法