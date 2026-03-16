李貞秀3度請劉世芳備詢遭拒 卓榮泰：一切依法辦理

民眾黨籍中配立委李貞秀立委資格引發爭議。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀，因有國籍與戶籍的雙重爭議，今天首度站上立法院內政委員會質詢台，與內政部長劉世芳正面對決，李貞秀至少3度請劉世芳上台備詢，不過劉世芳與內政部所屬官員未上台。對此，行政院長卓榮泰下午出席活動前，被問到是否支持劉世芳不接受李貞秀質詢？卓揆僅簡短回應，「一切都依法辦理」。

李貞秀國籍與戶籍爭議延燒，行政院長卓榮泰2月26日下令，在李貞秀資格未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。立法院3月11日舉行黨團協商時，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。不過，行政院仍表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

請繼續往下閱讀...

立法院內政委員會今天邀請劉世芳率同內政部所屬列席報告業務概況並備質詢。會議主席李柏毅率先表示，基於立法院長韓國瑜上週協商結論，他會尊重「李貞秀女士」上台發言，但政院立場表明清楚，他也尊重政院不必回應，請「李貞秀女士」上台發言。

李貞秀今天至少3度請內政部長劉世芳上台備詢，不過劉世芳與內政部所屬官員未上台。李貞秀向李柏毅抗議未果後，便就開始「對空氣質詢」。李貞秀痛批民進黨公然藐視國會，劉世芳侮辱台灣民主，不敢站上質詢台接受監督。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法