蔡英文走訪基隆 盼童子瑋把基隆帶領的更棒

前總統蔡英文（右）今天在前基隆市長林右昌（左）、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）陪同下，走訪基隆的球子山燈塔、獅球嶺砲台，並到平安宮參拜。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

前總統蔡英文今天（16日）在前基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋陪同下，走訪基隆港西岸球子山燈塔、獅球嶺砲台，並到獅球嶺平安宮參拜祈福。林右昌說，小英總統看到她任內大力支持的基隆建設，讓基隆市容變漂亮，感到十分開心，她也寄望童子瑋未來把基隆帶領的更棒。童子瑋稱林右昌是他的「師傅」，會向林學習，讓更多人看見基隆的美好。

童子瑋的爺爺童永，是賴清德總統口中的「阿舅」，也是總統府國策顧問，賴清德和童子瑋是表叔姪，關係十分密切，蔡英文和童子瑋同行過程中，蔡頻頻關切市政藍圖的規劃期程。

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林右昌受訪表示，陪同小英總統走訪基隆港西岸的球子山燈塔，眺望基隆港，再到到獅球嶺砲台爬山，參訪獅球嶺平安宮，看看基隆美麗的風景，這些地方過去都是小英總統在任期內大力支持的市政建設。

林右昌轉述，小英總統看到漂亮的基隆非常高興，當然也寄望民進黨候選人把未來的基隆帶領的更棒，讓基隆變得更好、更進步、更繁榮。

童子瑋說，基隆港軍港西遷的新面貌，就是當初林右昌在市長任內推動的市港再生計畫，包含港務公司、軍方共同努力，加上小英總統支持，讓基隆有天翻地覆的變化，大家來到基隆，才能看到不一樣的景色。

童子瑋表示，小英總統關心交通跟產業政策，林右昌逐一介紹基隆的建設成果，他來學習未來如何繼續延伸再生計畫，把東岸的商業廊帶、西岸的產業帶進來。另外，基隆也是一個非常有文化底蘊的城市，民眾可以到獅球嶺砲台，走訪健康步道、平安宮，未來希望透過文化治理，讓大家看見基隆的美好。

前總統蔡英文（中）在前基隆市長林右昌（左）、民進黨基隆市長參選人童子瑋（右）陪同下走訪基隆市；蔡英文聆聽林右昌解說市港建設，對於基隆市容變漂亮，十分開心。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

前總統蔡英文（前排中）在前基隆市長林右昌（左）、民進黨基隆市長參選人童子瑋（右）陪同下走訪基隆市，視察近年的建設成果。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

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