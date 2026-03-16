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    首頁 > 政治

    斷尾求生？大動作切割蕭旭岑、王光慈 他曝馬英九背後盤算

    2026/03/16 15:39 即時新聞／綜合報導
    2018年前總統馬英九（左）舉辦新書發表會，此本「八年執政回憶錄」是由馬英九口述、前總統府副秘書長蕭旭岑（右）執筆。（資料照）

    2018年前總統馬英九（左）舉辦新書發表會，此本「八年執政回憶錄」是由馬英九口述、前總統府副秘書長蕭旭岑（右）執筆。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文去年當選後，任命時任馬英九基金會執行長蕭旭岑為副主席，去年11月後基金會執行長職缺則由王光慈升任。然而時隔僅4個月，馬英九基金會今（16）日發布新聞稿表示，蕭旭岑和王光慈均已離職，兩人言論及行為均不能代表馬英九立場。

    政治工作者周軒今在臉書曬出馬英九基金會的聲明，形容此舉宛如「破門令」般決絕，並指出，蕭旭岑現為國民黨副主席，王光慈則是馬兩岸交流的執行者，長期以來兩人幾乎是馬英九的代名詞，如今卻突然不再是「馬英九的人」。

    周軒分析，外界多猜測這與美國壓力有關，特別是先前蕭旭岑曾將美處長谷立言比作「科長大一點的人」，此舉可能危及馬英九擁有美籍的家人，「因為馬英九的兩個女兒，據報都有美國籍。就算是老臣，怎麼能夠危及我的家人？但是，這不足以說明為什麼還把王光慈也趕走了。」

    周軒進一步解讀，這可能是一個斷尾求生的劇碼，的確跟美國有關，但並不全是女兒的關係，極有可能是，鄭麗文上任至今的一切兩岸交流鋪排，出現極大的變化。關鍵就在於伊朗的事情一日不解決，習近平就無法專心應對川普，遑論騰出時間理國民黨，而今天川普正式放話川習會可能延期，這意味著鄭習會也遙遙無期。

    周軒認為，面對越來越接近的2026選舉，鄭麗文的兩岸交流失敗，後坐力只會越來越大。老謀深算的馬英九看出了這一點，事實上他應該也早就算到了這一步，現在大動作自斷手腳，其實是一本萬利的生意：「對鄭麗文，如果主席妳需要找一個人負責，蕭已經不是我的人了，不用顧慮我；對美國，鄭麗文帶著國民黨往中國衝背後的戰犯，都不是我的人了，要處理請便；對國民黨其他派系，以後別說黨中央是馬系人馬了，我跟你們都一樣是局外人；對中國，抱歉我的人把祖國大業搞砸了，我自己處理，望習總海涵。所以，馬英九還是那個最後的贏家」。

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