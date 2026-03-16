古屋圭司提台美日軍樂隊交流構想 曝總統賴清德承諾設窗口處理

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）合辦第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，日本日華議員懇談會會長古屋圭司連續第9年應邀出席，並在場邊舉辦記者會。（記者田裕華攝）

日華懇會長古屋圭司今（16）日上午於玉山論壇致詞時，提出希望促成日本自衛隊、台灣軍方及美軍樂隊進行文化交流的構想。古屋圭司下午召開記者會進一步說明，音樂文化交流有涵蓋在日華懇年度計劃、自民黨台灣關係小組交流計劃中，並透露總統賴清德上午向他承諾，將設立窗口以實現相關台美日交流。

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）合辦第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，日本日華議員懇談會會長古屋圭司連續第9年應邀出席，並在場邊舉辦記者會。

請繼續往下閱讀...

古屋圭司透露，他這次來玉山論壇演說前，有針對講稿內容與日本內閣官房長官木原稔等日本政府成員溝通，他先前也看了許多高市早苗在國會答詢的內容。因此，他認為，這次演講稿也反映出了日相高市早苗的看法。

古屋圭司指出，他在本次訪台提出兩個建議，分別為推動日本中小學生赴台修學旅行，以及推動日、美、台軍樂隊文化交流。

古屋圭司指出，他昨日與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）交流意見時，谷立言非常支持台美日軍樂隊交流的構想；今日會晤總統賴清德，賴總統也表達希望能推動此項目，並會設立相關窗口。

古屋圭司指出，美日之間已有軍樂隊文化交流，台灣是共享普世價值的夥伴，加入美日交流具有重大意義，且他認為，針對這類文化交流，中國無權說三道四。至於執行細節，尚待台美日進行務實層級的意見交換，期盼早日實現此想法。

古屋圭司也指出，音樂文化交流相關的提議並非首次提出，日華懇年度交流計劃、日本自民黨台灣關係小組的交流計劃都有涵蓋音樂交流，屬於經正式程序提出的建議，因此他認為，有關人士都知道相關內容，他也沒有收到過針對音樂交流的議論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法