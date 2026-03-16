為防「台灣有事」 古屋圭司：日本將持續與共同價值國家加強合作

「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行今到總統府會見賴清德總統。（總統府提供）

「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行今到總統府會見賴清德總統，古屋表示，台日領導人的政策方向高度一致，將能攜手推動區域朝更好的方向發展，為了防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。

古屋圭司指出，賴總統與高市首相都提出挑戰、投資、強韌經濟及強化外交等理念，顯示台日領導人的政策方向高度一致，相信雙方能攜手推動區域朝更好的方向發展。台積電赴日投資已成為台日經濟合作的新象徵，未來雙方也會在次世代產業、綠能產業、經濟與能源安全、供應鏈強化等領域持續深化合作，提升台日經濟韌性。

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古屋提到，目前約有7萬名台灣人居住在日本。日本去年已開放在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記「台灣」，這項措施獲得在日台人的熱烈歡迎，更象徵日本尊重台灣的身分認同，也保障了台灣人的人權與尊嚴。

古屋說，中國對台壓力正逐年加劇。去年高市首相發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈反彈並對日施加壓力。然而，高市首的發言其實是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，也不必對中國的壓力作出讓步。相對地，台灣針對日本食品回歸正常管理措施，展現了溫暖的支持，他要再次表達敬意。

面對台海情勢日益嚴峻，古屋強調，為了防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。

古屋表示，他在玉山論壇中提出希望促成日本自衛隊、台灣軍方及美軍樂隊進行文化交流的構想，期盼台美日三方能進一步協商、共同推動這項象徵和平與友誼的交流。創造未來與希望是大家共同的責任，期待台日持續攜手勇敢迎接各種挑戰並深化合作。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行今到總統府會見賴清德總統。（總統府提供）

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