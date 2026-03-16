內政部「老宅延壽」計畫3年50億元 劉世芳：今年5月上路

立法院內政委員會，內政部長劉世芳出席。（記者王藝菘攝）

全國屋齡逾30年以上建物約有500萬戶，內政部提出「老宅延壽機能復新計畫」，將於2027年底前投入50億元韌性特別預算。內政部長劉世芳今天在立法院內政委員會指出，預計今年5月會上路，開放民眾申請。

內政部針對30年以上4至6樓公寓、6樓以下透天住宅，將就其室內外空間給予經費補助，提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，使房屋經由適當的整建維護來延長使用年限，讓長者可以在宅安心養老。

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民進黨立委蘇巧慧質詢問及，「老宅延壽」政策提出50億元預算，但參與民眾超乎預期，坊間流傳預算高達100億元，現在預算多少眾說紛紜，到底何者為真？劉世芳說，50億元預算是3年內要執行結束的，不過在推動「老宅延壽」時，衛福部想要加入，所以衛福部經費是額外的。

劉世芳說明，申請老宅延壽的民眾必須要有一部分自備款，粗估50億元預算會增加到100億左右的產值，受惠者有申請老宅延壽的民眾、修繕業者、土木業者等，行政院長有再三要求，預計今年5月會上路開放申請。

民進黨立委王美惠表示，立法院去年通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，內政部有編列62億元要強化國土防衛，50億元要改善老宅延壽，這是非常好的政策，但民眾一直苦等，不知何時才能用到。

王美惠談及，嘉義市去年有舉辦說明會，很多來自嘉義縣市的民眾想了解，該如何爭取權益及改善老宅，目前全國有多少超過30年以上的老宅？50億元對各縣市來講是不夠的， 大概只能處理幾千棟而已，很多民眾是看得到、吃不到。

劉世芳指出，全台超過30年以上老宅約500萬戶，這次老宅延壽是要整修30年以上4至6樓公寓及6樓以下透天厝，行政院會3月5日已經通過，預計5月上路。

劉世芳說，各縣市指定窗口須在4月底前成立，例如嘉義市是都發局負責，如果這3年推行成效不錯，政策就會繼續。

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