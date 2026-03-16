不被當立委僅稱「女士」！李貞秀嗆劉世芳：對我個人的侮辱

中配李貞秀就任立委，至今未放棄中華人民共和國國籍。（記者陳鈺馥攝）

民眾黨中配立委李貞秀今日在立法院內政委員會首度登場質詢，內政部長劉世芳拒絕上台，內委會召委李柏毅則宣布，行政官員不必接受回應李貞秀「女士」。李貞秀會後受訪表示，劉世芳用「女士」這樣的稱呼，「不僅是對我個人的侮辱，也是對台灣民主的侮辱」。

李貞秀指出，她本來要質詢民生議題、居住正義，但劉世芳完全不敢上質詢台接受監督，而且還倉皇離席，本來是要將質詢資料交給她的。

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針對是否感覺不受尊重？李貞秀說，至少召委有讓我上台，但對行政官員的袒護，民眾都在看，希望未來召委可以秉持中立。國會是民意的最高殿堂，行政官員本來有責任和義務，不可以片面認定，不能夠沒有法源依據、沒有法律判決，就用個人意識形態就拿掉立委的問政權。

李貞秀批評，賴清德以前在台南市長任內也是3百多天不進議會，她要問行政院是不是對任何一個看不慣的立法委員，對其身分有疑慮就不給她上台，不接受質詢。

對於下週內政委員會輪到國民黨籍召委，是否還會再來質詢？李貞秀回應，今天是賴政府行政團隊怠忽職守，民眾黨的立法委員都會戰戰兢兢守護憲法、執行程序，依據中華民國憲法合理執行權益。

基於依法行政 劉世芳：對李貞秀的索資和質詢 礙難照辦

此外，劉世芳接受民進黨立委李柏毅質詢時表示，直到李貞秀女士到職前一天，我們都沒有收到放棄中華人民共和國國籍的資料，李貞秀應該對外回答，你是不是中國人？

劉世芳談及，要擔任公職人員，基於公務人員和國家有信任關係，內政部所屬包括警政署、國土署和消防署都有機密文件和預算，基於對國家的忠誠度及公務人員須依法行政，對李貞秀的索資和質詢，我們礙難照辦。

針對李貞秀就職切結書只勾選具有中華民國國籍，涉「刑法」使公務員登載不實罪。劉世芳說，這個需要有書面部分，有書面的話可能有偽造文書，有偽造文書的話，在台灣是「刑法」是要入罪的。

民眾黨中配立委李貞秀今（16日）在立法院面對媒體受訪前，與立院民眾黨團主任陳智菡交換意見。（記者陳鈺馥攝）

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