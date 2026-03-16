為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖泛藍陣營確定分裂 葉竹林表態兄弟登山各自努力

    2026/03/16 11:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    無黨澎湖縣長參選人葉竹林，宣布參選到底。（記者劉禹慶攝）

    無黨澎湖縣長參選人葉竹林，宣布參選到底。（記者劉禹慶攝）

    無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，今（16日）正式對外澄清「退選」說，並強調，不可能擔任國民黨徵召澎湖縣長參選人陳振中的副縣長，同時泛藍沒有分裂本錢，但自己絕不是「戰犯」，而是澎湖政壇「大老」不願進行民調，展開泛藍整合，因此只能兄弟登山、各自努力，正式宣布澎湖泛藍分裂。

    葉竹林表示，泛藍沒有分裂的本錢，唯獨整合是唯一出路，大家以民調分高低，倘若葉竹林輸了整合民調，也會認命退出縣長參選顧全大局，結果是國民黨不同意辦理整合民調，一意孤行漸行漸遠，既然如此葉竹林也決定參選到底。同時也播放一段影片，證實4年前是賴峰偉違背和堅持參選連任，導致陳雙全退黨。國民黨一直拿出來重提，說他是「戰犯」，造成仇恨分裂。

    事實上4年前從來沒任何人來跟葉竹林協調，叫他不要參選，如果有人來協調而他拒絕，造成分裂的責任由他來承擔。很感慨的說，這一年多以來，葉竹林很努力的在做「在野整合」，卻未能得到善意的回應。他也無可奈何，但也只能默默接受這個事實，最後讓所有民眾來作主。

    雖然國民黨推出的人選陳振中鄉長曾表示願意接受民調，但是要經過「第三者」同意，無奈該「大老」不同意所以破局，葉竹林只好走自己的路。

    最後葉竹林表示，相關政策會逐步提出，先提出一個安心福利政策，長者除了過去的慰問金照常發放外，中秋節加發新台幣5000元，身障津貼逐步調整高至2萬元，讓長者、身障者更安心。

    國民黨提名澎湖縣長參選人陳振中，幕後有政壇大佬支持。（記者劉禹慶攝）

    國民黨提名澎湖縣長參選人陳振中，幕後有政壇大佬支持。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播