澎湖泛藍陣營確定分裂 葉竹林表態兄弟登山各自努力

無黨澎湖縣長參選人葉竹林，宣布參選到底。（記者劉禹慶攝）

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，今（16日）正式對外澄清「退選」說，並強調，不可能擔任國民黨徵召澎湖縣長參選人陳振中的副縣長，同時泛藍沒有分裂本錢，但自己絕不是「戰犯」，而是澎湖政壇「大老」不願進行民調，展開泛藍整合，因此只能兄弟登山、各自努力，正式宣布澎湖泛藍分裂。

葉竹林表示，泛藍沒有分裂的本錢，唯獨整合是唯一出路，大家以民調分高低，倘若葉竹林輸了整合民調，也會認命退出縣長參選顧全大局，結果是國民黨不同意辦理整合民調，一意孤行漸行漸遠，既然如此葉竹林也決定參選到底。同時也播放一段影片，證實4年前是賴峰偉違背和堅持參選連任，導致陳雙全退黨。國民黨一直拿出來重提，說他是「戰犯」，造成仇恨分裂。

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事實上4年前從來沒任何人來跟葉竹林協調，叫他不要參選，如果有人來協調而他拒絕，造成分裂的責任由他來承擔。很感慨的說，這一年多以來，葉竹林很努力的在做「在野整合」，卻未能得到善意的回應。他也無可奈何，但也只能默默接受這個事實，最後讓所有民眾來作主。

雖然國民黨推出的人選陳振中鄉長曾表示願意接受民調，但是要經過「第三者」同意，無奈該「大老」不同意所以破局，葉竹林只好走自己的路。

最後葉竹林表示，相關政策會逐步提出，先提出一個安心福利政策，長者除了過去的慰問金照常發放外，中秋節加發新台幣5000元，身障津貼逐步調整高至2萬元，讓長者、身障者更安心。

國民黨提名澎湖縣長參選人陳振中，幕後有政壇大佬支持。（記者劉禹慶攝）

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