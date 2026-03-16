台中神岡市民座談會 何欣純提四大施政願景

何欣純提出環保、治安、社福與交通等四大施政願景。（周永鴻提供）

民進黨台中市長參選人立委何欣純，在台中市議員周永鴻安排下在神岡區舉行市民座談會，現場湧入逾百位鄉親，何欣純則直指現任市府施政怠惰，並針對環保、治安、社福與交通等在地痛點，端出全方位的「市政牛肉」，誓言讓原縣區擺脫邊緣化，帶領台中全面升級。

何欣純表示，現任市長盧秀燕的施政態度猶如「少做少錯、不做不錯」，在面對非洲豬瘟等市政危機時屢被看破手腳，尤其盧任內文山焚化爐與外埔綠能生態園區二期進度嚴重停滯，導致垃圾與廚餘去化問題日益惡化。

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何欣純因此提出四大施政願景，首先是多管齊下，解決廚餘與環保危機：提出完整的「廚餘去化政策」，計畫由市府購入大型處理機並興建處理廠，同時補助公有市場、大型連鎖餐飲業及清潔隊設置處理設備，透過分流與不同管道化整為零，以最快速度減少廚餘量。

再來是「安心雙箭」強化治安與公安：一是補足警消缺額、提高警網布建與見警率，厚實基層防災救難防護力；二是導入AI智慧化與大數據盤點，精準布建治安與交通熱點的防護措施。

第三是升級全齡社福與普發現金分紅：針對長輩抱怨的敬老愛心卡，上任後將擴大使用範圍與補助額度；主張「國中小營養午餐不分公私立全面免費」，貫徹完整的平權教育；將在市府財政許可及市議會支持下，推動「普發現金分紅」政策，讓市民共享城市發展成果。

第四是加速捷運建設與完善交通路網：將加速推進捷運藍線、綜合規劃中的橘線，以及行經神岡、潭子的紅線；但在捷運路網完工前，會優先著手改善公車路網，尤其是大幅增加神岡地區的路線與班次，解決學生族與長者的通勤煩惱。

何欣純在台中市議員周永鴻安排下在神岡區聯合舉行市民座談會，現場湧入逾百位鄉親。（周永鴻提供）

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