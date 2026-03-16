食品展10日開始7日就赴日 桃市府官員被疑用公費看WBC台韓大戰

桃市府率在地業者參加東京食品展，余信憲爆料，有官員提前抵達看台韓大戰，質疑是利用公費看球，農業局則駁斥。（資料照，桃市府提供）

民進黨桃園市議員余信憲今（16）日於市議會市長施政報告時爆料，桃市府有官員利用東京食品展公務行程，提早抵達東京看WBC世界棒球經典賽台韓大戰，質疑是利用公費看棒球；率隊參展的副市長蘇俊賓9日才抵達，他答詢「會再了解」，農業局長陳冠義強調，8日上午是私人行程，絕對沒有用公費。

余信憲指出，東京食品展從3月10日到3月13日，桃市府農業局卻提前在3月7日下午就先用公費飛抵東京，隔天3月8日早上就跑去看WBC台韓大戰。

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他質疑，公務考察的目的是參加3月10日才開始的東京食品展，為何3月7日就要先飛抵日本，這樣的行程安排，難道不是早就計畫好要利用公費去看球賽嗎？且WBC台韓大戰的門票非常熱門，通常要2個月前就要購買，若不是提前計畫好並購票，桃市府是怎麼臨時拿到門票？

余信憲強調，這樣的行程安排，令人懷疑是不早就預謀好的公費看球行程，桃市府一定要徹底查清楚，給市民一個清楚的交代。

陳冠義回應，絕對沒有用公費，7日第1天參訪成田魚市場，第2天週日主團下午才會抵達，上午剛好有空檔，幾位魚市場及漁會同仁要去看棒球，只有他1人是公務人員，包括車子及門票等都是自費，接續的行程都是公務行程，主要是行銷桃園的農業。

農業局進一步說明，此次有包括農會及漁會一同赴日，除了食品展，也規劃參訪魚市場等，原本規劃8日參訪，但8日週日魚市場沒有營運，因此提前在7日抵達，主團則是8日下午才抵達，上午空檔的私人行程都是自費。

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