黃世杰可能出戰桃園？ 黃暐瀚觀察：王義川退出這局已確定

民進黨在2026年桃園市長選舉的人選引發討論，日前外傳現任法務部次長黃世杰可能出線。媒體人黃暐瀚指出，民進黨立委王義川退出桃園市長這局，應該已經確定。（資料照）

民進黨在2026年桃園市長選舉的人選引發討論，日前外傳現任法務部次長黃世杰可能出線，黃今日（16日）一早回應表示，若家鄉有需要，回鄉貢獻責無旁貸。資深媒體人黃暐瀚指出，民進黨立委王義川退出桃園市長這局，應該已經確定。

黃暐瀚提到，昨晚台北政壇突然傳出「民進黨桃園將派黃世杰」的傳聞，黃世杰本人也回應說「若被徵召，全力以赴」，情勢瞬間明朗了起來。由於張善政市長尋求連任，民調又高，民進黨在「北桃」與「南高」的選將安排策略是完全不同的。

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黃暐瀚列舉，目前台北市由賴系的鄭麗君呼聲最高、新北是蘇系的蘇巧慧、台中為新潮流的何欣純、台南陳亭妃以前是正國會、高雄賴瑞隆則是新潮流。黃暐瀚認為，在派系平衡的考量下，桃園若派正國會的王義川，不令人意外，除非正國會與王義川無意參選。

黃暐瀚觀察，近期王義川新開一個廣播節目，這動作讓他意識到王可能無意參選桃園市長，而2024年在立委選戰小輸的黃世杰又被點名出戰，總統府副秘書長何志偉背後有「綠色友誼連線」的全力支持，何黃誰出線還待觀察，但王義川退出桃園市長這局應該已經確定。

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