政府修訂國安法案恐遭在野卡關 賴中強：運用行政命令「操之在己」

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

執政黨民進黨立委在本屆立法院持續推動「國家安全法」、「陸海空軍刑法」等國安法案修訂，然相關法案卻遭藍白封殺、就「兩岸條例」、「立法委員行為法」等多個版本修法就遭阻擋850次，嚴重衝擊國安防線建構。對此，民團建議，在立法院藍白黨團杯葛態勢尚未明朗的現實下，政府可適度運用行政命令，將法律執行「操之在己」。

行政院長卓榮泰10日表示，院方已盤點本會期優先法案，包含「財政一法」、「預算二案」、「住宅三法」、「環境四法」、「社福五法」、「組織六法」、「產經七法」、「國安十三法」，而「國安十三法」除政院版國防特別條例草案，亦含「陸海空軍刑法」、「國家安全法」等修正草案，然上述法案至今仍遭藍白持續杯葛，而藍委推出的「離島建設條例」、「晶片國安法草案」以及「國籍法修正草案」等爭議法案，都恐因在野人數優勢三讀通過。

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針對政府面臨藍白強推爭議法案、同時以人數優勢對欲推法案「掣肘」，經濟民主連合召集人賴中強建議，他支持政府推動國安法案修法，以「陸海空軍刑法」為例，既有條文已無法滿足現行國軍部隊管理所需；盱衡近年法院審理共諜案出現輕判，反映出相關法律構成要件與現實威脅落差，實有檢討、更新必要。

然而，賴中強坦言，在目前國會藍白立委佔席次優勢的不利結構下，政府欲盡速完成國安修法的目標並不樂觀。他研判，國、眾等在野立委在本會期（第5會期）、下會期（第6會期）仍會繼續杯葛修法，除非今（2026）年底的九合一選舉結果讓在野黨收到「警告」，杯葛情形才有可能出現收斂跡象。

有鑑於此，賴中強建議，行政院可採取「操之在己」的策略，優先運用行政命令、施行細則等管道來補強制度漏洞。他進一步說明，許多法律施行細則、行政命令調整權限落在行政院手中、無須經立法院審議即可推動，可望短期針對國安法規補正漏洞，在面臨國會阻撓的現實下，不失為一種務實且可行的施政手段。

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