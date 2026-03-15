嘉義市長選舉》綠推「機車族民代」王美惠 藍白翁壽良張啓楷民調2選1

民進黨嘉義市長參選人王美惠依照自己的步調，勤跑嘉市記者會與活動。（記者王善嬿攝）

國民黨徵召翁壽良(前排右一)與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷(前排左二)進行民調，共推一人競選市長。（資料照）

嘉義市長選舉藍綠白選情升溫，民進黨去年10月提名立委王美惠角逐下屆嘉義市長選舉，藍、白陣營將由國民黨徵召醫師翁壽良與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷進行民調，「藍白合」共推1人競選。然而相較民進黨提早整合布局，地方人士分析，「藍白合」進度落後，且能否整合還是未知數，推出的2名人選雖有專業背景，與地方民眾互動不深，對民進黨選情有利。

嘉義市民以「民主聖地」自豪，除了專業與知識背景，也考驗候選人在親和力、服務執行力、政見牛肉等面向表現。王美惠歷任4屆市議員、2屆立委，發揮草根優勢，騎機車跑攤、為選民服務成為市民口中的「機車族民代」，面對國民黨、民眾黨「藍白合」共推嘉義市長選舉人選，王美惠按照自己的步調，勤跑記者會、社區活動、餐會，以呈現在立法院爭取嘉義市建設經費等成績單，爭取選民支持。

民進黨嘉義市黨部主委黃大祐表示，國民黨、民眾黨「藍白合不合」還是未知數，王美惠深耕基層多年，民意基礎深厚，且民進黨內部已整合，全力支持，不只市長選情樂觀，期待市議員席次增加。

國民黨、民眾黨3月底前進行民調選出「最強的候選人」競選嘉義市長，國民黨徵召嘉義市陽明醫院心臟內科醫師翁壽良參選，嘉義市黨部主委蔡明顯說，目前透過組織系統為翁壽良增加曝光度，與翁壽良競選團隊分進合擊。

張啓楷3月14、15日舉辦2天選戰實務培訓營，針對通過「海選」初選的學員，由競選總幹事、民眾黨創黨主席柯文哲面試及培訓，組成競選團隊。

媒體今問到，京華城案將於26日宣判，是否擔心影響月底民調選情？張啓楷表示，柯文哲涉及的京華城案是政治追殺，相信判決會對他的嘉市長選情有幫助，對民調很有信心，新的將近20個看板也已經掛上去，租約到年底。

張啓楷表示，3月20至22日晚間7點，從嘉義文財殿開跑舉辦「嘉義起飛 幸福屬於你」廟口開講，包括柯文哲、民眾黨主席黃國昌、國民黨前立委蔡正元等人出席，並與前立委蔡壁如掃街造勢，爭取贏得月底民調、贏得嘉義市民主聖地。

柯文哲(左)擔任張啓楷服務團隊總幹事，今出席選戰實務培訓營，幫張啓楷(右)站台造勢。（記者王善嬿攝）

國民黨徵召翁壽良(左四)參選嘉義市長，主委蔡明顯(右四)與多名黨籍議員日前齊聚黨部展現團結氣勢。（翁壽良提供）

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