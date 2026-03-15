用新觀念解決老問題 蘇巧慧喊「一棒接一棒」延續侯友宜市政

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（左3）今出席秉友會新春團拜餐會指出，新的時代市長要有新的觀念來解決老問題，在侯友宜之後「一棒接一棒」，為了新北更好大家一起拚。（記者羅國嘉攝）

年底九合一選戰升溫，新北市長侯友宜多次強調市政要一棒接一棒，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（15日）出席秉友會新春團拜餐會指出，新的時代市長要有新的觀念來解決老問題，這是最好的時間點，在侯友宜之後「一棒接一棒」，接下來還有250天，為了新北更好大家一起拚，她也保證會用最快的速度，讓新北發光發熱。

蘇巧慧今天出席新莊民進黨立委吳秉叡的秉友會新春團拜，吳同時也是蘇巧慧新北競選總幹事，2人互相拉抬，為年底選舉衝刺。蘇也替要拚連任的議員顏蔚慈、翁震州、李余典及議員參選人吳奕萱、戴翎育助陣。

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蘇巧慧致詞指出，她是在新莊鄉親栽培長大的，這10年來，她追隨立委吳秉叡的腳步，為新莊持續打拚，所以每次都秉持「一個新莊、兩個立委」，對地方建設的爭取能夠多很多。這也是新莊一件一件改變，從交流道再從家庭到學校，從大的建設到日常生活，都能夠一步步在進步。她因為有這樣的歷練，希望能夠擴大服務，讓整個新北像新莊一樣漂亮。

蘇巧慧表示，她從參選以來已足足努力500多天了，這500天她的態度與願景都很明確，包括65歲以上長者假牙補助5萬元，到敬老卡提高到1000點並把適用範圍擴大，還有營養午餐免費、減輕醫療負擔等，讓孩子、長輩都能被照顧好，家長也能減少煩惱。接下來還有250天，為了新北更好、大家一起拚。

蘇巧慧說，新的時代要來了，新的市長是需要有新的觀念來解決老問題，這是最好的時間點，她將在侯友宜之後「一棒接一棒」，在這個基礎繼續往前進，她保證會用最快的速度、最誠懇的態度，讓新北發光發熱。

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