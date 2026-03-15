「國民黨信任度已超越民進黨」 鄭麗文：每個人都說高雄會翻盤

鄭麗文（中）表示，她全台走透透，每個人都跟她說高雄有機會、會翻盤。（記者王榮祥攝）

國民黨主席鄭麗文今出席高雄市黨部新春團拜暨志家人姐妹會時指出，國民黨信任度已超越民進黨，成為全台最被信任第一大黨，從北到南、每個人都跟她說高雄有機會、高雄會翻盤。

國民黨高雄市黨部今舉辦新春團拜暨志家人姐妹會，吸引逾千支持者擠爆會場，鄭麗文偕同國民黨高雄市長參選人柯志恩、以及黨籍民代進場時，受到全場熱情歡呼，開心之餘還跟著主持人與全場一起練舞功。

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鄭麗文充分感受全場姊妹熱情，形容這場子就是兩個字「漂亮」!並喊話支持者今天拜年道喜後，別忘記年底大選要力挺黨籍參選者。

她進一步指出，自己參選黨主席的第一個政見，就是要在2028重返執政、且國民黨支持度與滿意度要超過民進黨，而根據電視台最新民調，國民黨滿意度已跟民進黨打平，好消息是在政黨信任度上，國民黨大幅提升6個百分點，民進黨卻是下滑4個百分點。

她解讀民進黨出現信賴危機與死亡交叉，對國民黨而言卻是黃金交叉，國民黨已經是全台灣最信任的第一大黨。

鄭麗文認為，南台灣有今天的氣勢、有今天的熱度，代表民心思變，大家對國民黨、對柯志恩 期待又高又深，自南到北、自北到南，她在全台走透透時，每個人都跟她說高雄有機會、高雄會變天、高雄會翻盤，國民黨不會辜負人民期待。

她喊話高雄也將會有藍白合作，像今天的晴空萬里、藍天白雲一樣，讓大家對未來充滿希望，國民黨是一個充滿愛心的政黨，是一個專業認真負責的政黨，是一個有溫度的政黨，讓大家等很久了，就拚年底這一場，為了高雄未來，請大家一定投給柯志恩。

鄭麗文、柯志恩跟著主持人練武功，炒熱全場氣氛。（記者王榮祥攝）

鄭麗文出席國民黨高市黨部新春團拜，受到姐妺熱情歡迎。（記者王榮祥攝）

國民黨高市黨部今舉行新春團拜暨志家人姐妹會，場面熱絡。（記者王榮祥攝）

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