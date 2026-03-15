上畠寛弘狠酸小草跳針喊「無罪推定」淪口號 鄉民：完全說中了！

日本神戶市議員上畠寛弘。（圖翻攝自X:@NorihiroUehata）

日本神戶市議員上畠寛弘近日因為表態日本政府不應允許柯文哲這類「試圖逃避司法的人」入境，遭小草出征。面對民眾黨的支持者不斷跳針喊「無罪推定」，上畠寛弘忍不住酸，「無罪推定」在小草眼裡不過就是個政治口號罷了。

上畠寛弘日前公開發聲表示將向日本法務省及出入國管理當局表達立場，強調日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，否則恐對台日友好關係造成負面影響，結果釣出不少小草圍攻，質疑其違反「無罪推定原則」，而且「管太多」。

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對此，連日來與小草們激烈筆戰的上畠寛弘，今天（15日）又發文直言，「看到那些一直反覆喊著『無罪推定』的人所發的帳號內容，我不禁有一種感覺：如果將來真的出現有罪判決，他們大概又會開始說『不當判決』、『司法腐敗』。如果是這樣，那麼『無罪推定』就不再是法治原則，而只不過是一個政治口號而已。」

鄉民們看完後直呼精闢，「才跟草對戰三天，上畠議員就已經發現我們這一年來面對的困境是什麼了，草就是一種沒有要跟你講道理的生物」、「你比一半以上的台灣人都還要懂小草」、「你怎麼都知道，他們就是這樣，然後他們對民進黨與你的指控都不用證據直接講」、「議員很懂他們的腦迴路」、「議員，你完全說中了」、「議員你是不是偷偷觀察台灣的民眾黨很久了！」

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