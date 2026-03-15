藍白合作若違反協議 黃國昌：2黨均有紀律規範「包括我」

針對藍白兩黨在違反政黨協議的處理機制，民眾黨主席黃國昌（右）回應，相信國民黨自己有黨內紀律，民眾黨規全體黨員一致適用，他也會在相同規範下處理，毋庸置疑。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨發表共同政見，對於民眾黨是否有不能退讓的具體主張，以及兩黨在違反政黨協議的處理機制一事，黃國昌今受訪回應，第二階段的政黨合作協議，大致內容跟框架都已出來，待進一步具體化；因是地方選舉，還要落實到各地方政府的層級，會因地制宜。至於違反協議的處理機制，黃說，相信國民黨自己有黨內紀律處理的程序，民眾黨規全體黨員一致適用，他也會在相同規範下處理，毋庸置疑。

黃國昌今天邀館長陳之漢到新莊、參訪他的新北市長競選總部前接受媒體聯訪，對於昨天藍白共同政見記者會提到各派3名代表進行政黨協議的內容，民眾黨有沒有一些較具體的主張，包含不能退讓的內容？

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，昨天完成共同政策願景的報告後，接下來第二個階段，就是政黨合作協議，誠如昨天他已跟大家報告，他跟鄭麗文在前幾天已見初步交換意見，溝通非常順利，大致內容跟框架都已經出來了。目前民眾黨有3位代表，在等國民黨那邊的3位代表，現在還沒約具體的時間跟地點，「快的話，可能明、後天就會先見面」，針對已經大致有討論過的內容跟框架，再進一步把它具體化。

他強調，因為這是地方選舉，所以除了黨中央之間的政黨合作，大的原則跟框架以外，還要落實到各個地方政府的層級，那就必須要加入在地，不管是候選人還是現任縣市長的寶貴意見跟訴求，會一起到黨中央所成立的兩黨中央溝通平台，在各縣市下面會有其他不同的分組，有一些較細緻的事項，包括民調進行的時間，以及接下來在輔選時，彼此之間怎樣相互支援跟配合，每個縣市不一樣，還是要因地制宜，會到各縣市的小組時，再來進行。

媒體追問，昨天共同政見記者會也提到，若違反政黨協議，民眾黨會有民眾黨的機制來處理，包括所有的縣市、議員候選人，也包括黃國昌嗎？會不會也希望國民黨這邊也要相對應地來處理？

黃國昌說明，他如果沒記錯，鄭麗文幾個月以前被問到這題時，已經表達得非常清楚，「我也相信國民黨他們自己會有黨內紀律處理的程序」；對民眾黨而言，民眾黨是個有制度的政黨，黨相關的規範以及要求，對於全體黨員向來都是一致適用，「所以不管是針對特定的縣市，甚至是我的部分，當然也會在相同的規範下進行處理，這點是毋庸置疑的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法