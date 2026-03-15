中捷藍線延伸生變？台中市財力降級 議員：別再花錢包裝形象

民進黨市議員陳俞融今天指出，行政院主計總處公布最新的財力級次，台中市從原本的「第二級」調降至「第三級」，恐直接衝擊中捷藍線延伸太平段的進度。圖為藍線龍井機廠所在地。（陳俞融提供）

民進黨市議員陳俞融今天指出，行政院主計總處公布最新的財力級次，台中市從原本的「第二級」調降至「第三級」，恐直接衝擊台中捷運藍線延伸太平段的進度，呼籲市府應立即將花在包裝形象的預算回歸重大建設，絕不能以此為藉口拖延捷運工程；市府財政局表示，財力級次下降，未來申請中央補助有望提高補助比例。

陳俞融指出，根據鐵道局函文，行政院核定的115年度財力級次中，台中市從第二級調整為第三級，意味著未來重大建設的中央補助比例將隨之調整，鐵道局在審查藍線延伸太平可行性研究時，已明確要求市府依最新級次修正內容，藍線延伸太平段總工程經費達403.14億元，中央已提醒地方在「財政收支劃分法」修正後，資源有限，中央補助大幅限縮，市府若無法提出精準的財政規劃，這條連結屯區的捷運大動脈恐將因自籌款不足而陷入停擺。

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台中市政府捷運工程局表示，捷運藍線延伸太平可行性研究已送交通部審議，交通部已函請市府配合115年度地方政府財力級次調整修正財務計畫，市府正依中央審查意見優化；財政局指出，中央自115年度縮減地方補助，台中市一般性及計畫型補助合計減少約157億元，市府將依中央意見完善計畫並爭取更高補助。

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