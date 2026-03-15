賴清德化身動森島民探訪百歲阿嬤 中國網友淚嘆：習近平還在掀鍋蓋

賴清德滿足Threads網友許願並探望其年近百歲的阿嬤，讓中國網友不禁感嘆習近平還在掀鍋蓋。（本報合成，擷取自賴清德Threads、新華社）

賴清德總統經常透過社群與民眾互動，過年期間有網友發文稱自己向即將滿百歲的阿嬤炫耀「阿德我很熟」，並約好安排合照。這份孝心讓賴清德深受感動，近日在雲林公務行程的空檔，特別前往兌現約定，送給阿嬤一個大驚喜，宛如「動森島民出任務」。這段親民互動卻引發中國網友感嘆，當社群成為台灣人的許願池時，習近平還在掀鍋蓋。

賴清德表示，今年過年他接到一項很特別的任務，許多返鄉的年輕朋友希望他能替家中的長輩送上祝福，其中一位網友冠廷說，為了讓明年就要滿百歲的阿媽開心，告訴阿媽「阿德我很熟」、約好要安排合照，賴剛好「海巡」到這篇文章，也被這份孝心深深感動，因此近日就在公務行程中，抽空拜訪冠廷一家人，提早兌現約定。

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賴清德強調，很多人說，台灣人就像《動物森友會》的島民一樣熱情，一句留言、一個標記，就能牽起一段真實的緣分，自己會記得這次「動身出任務」帶來的感動，繼續努力，照顧在台灣這片土地上的每一個人。

這則溫馨互動隨即引發兩岸網友討論。一名中國網友在Threads發文感嘆，「脆（Threads）都成為台灣人的許願池了，我們還在揭鍋蓋」，並對比貼出中國國家主席習近平視察基層時，經常性掀開民眾家中鍋蓋的照片。

中國官媒常以「掀鍋蓋」展現習近平掛念老百姓吃得好不好，形塑其「接地氣」及親民形象。然而，由於此動作在軍隊廚房、農村家庭等多次視察中重複出現，常被網民調侃為視察時的固定戲碼，並諷刺是政治作秀。

貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言笑虧：「在台灣這樣隨意揭人家煮到一半的鍋蓋就算是總統都會被阿媽打」、「那是中國特有的政治秀橋段，源於鄧小平下鄉視察的時候，去廚房掀鍋蓋了解人民實際上吃的好不好」、「關心人家吃什麼，怎麼不關心農村地區電費太貴又不給燒柴火，老人們活活凍死」。甚至有網友眼尖發現對比圖中混入了習近平視察廁所的照片，嘲諷道：「怎麼突然有一張是馬桶蓋？飯後點心嗎？」。

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