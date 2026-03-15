桃園市長人選誰來選？ 王義川曝曾與賴清德見面2次

民進黨立委王義川（右）15日陪同桃園市議員余信憲（左）車掃。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市長人選遲遲未定，立委王義川今（15）日到桃園區陪同議員余信憲掃街時表示，「選對會還在找人」，仍無具體人選及公布時程，他也提到主席賴清德曾約他見面2次，最近1次在3月3日，主要討論桃園市長人選及桃園現況。

王義川表示，針對桃園市長人選，主席及選對會都還在徵詢，持續尋找優秀人才投入2026市長選戰，本週（16日到22日）就是桃園市議員初選，等初選結束後，黨中央會再找議員們討論。

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民進黨桃園市長熱門人選包括王義川、總統府副秘書長何志偉、前立委鄭運鵬、黃世杰，王義川表示，主席過去曾約他見面2次，主要是討論桃園市長人選及桃園現況，最近1次是3月3日，而選對會針對桃園市長人選，目前只有討論過1次，都沒有具體的人選及時程。

議員余信憲表示，議員們都希望「母雞」人選趕緊出爐，尤其希望這個人能具有交通專業，桃園市最大的問題就是交通，各區幾乎每天從下午3點就開始塞車到晚上8點，顯然現任的市長並沒辦法解決桃園市的交通問題，若市長人選帶有交通專業，相信對桃園市會有非常大的幫助。

民進黨桃園市長人選何時出爐？民進黨立委王義川15日表示，選對會還在找人。（記者鄭淑婷攝）

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