黃國昌合體鄭麗文 張育萌畫重點：聽君一席話如聽一席話

黃國昌談及藍白合時提到，未來若有民眾黨候選人脫黨參選，「會以黨紀處理」，張育萌對此質疑黃：「脫黨還怕你黨紀嗎？」（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨（14日）與民眾黨主席黃國昌招開記者會，提出4大領域的共同願景。而黃國昌談及藍白合時提到，未來若有民眾黨候選人脫黨參選，「會以黨紀處理」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此質疑黃：「脫黨還怕你黨紀嗎？」並批評黃國昌和鄭麗文講了半天，就像是「聽君一席話，如聽一席話」。

張育萌指出，鄭黃兩人宣布藍白合的第一步是「兩黨各派三位代表組成協調小組」，加上黃國昌認為全民調是最好方式，但才剛講完「各派三人」的協調小組，鄭麗文又開個例外說要「因地制宜」，而所謂因地制宜，就是目前藍白都已經提出候選人的縣市，除了黨中央代表，也要「納入兩黨候選人的聲音」，還有「在地重要意見」。張育萌認為，當國民黨講出要納入在地意見後，根本就代表要搞砸一半了，國民黨光是黨內協調，在彰化縣與新竹縣就都喬不攏了。

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張育萌也提到，黃國昌說藍白談完合作協議後，若民眾黨候選人脫黨參選「會以黨紀處理」，張對此質疑：「人家都脫黨參選了，你黨紀是要怎麼懲罰他？」張育萌表示，黨紀處理就是送民眾黨中央評議委員會。中評會如果真的要開鍘，在民眾黨的〈紀律評議裁決準則〉寫得很清楚，就是三種方法，警告、停權和除名，而除名就是所謂開除黨籍，不過民眾黨從創黨以來，中評會根本就是黨中央的打手，「有關係就沒關係」。

張育萌舉例，李貞秀去年罵黃光芹「像條瘋狗一樣」。結果中評會決定把李貞秀停權3個月，時間到了還是照樣遞補立委，根本不痛不癢。連中央委員張凱鈞涉詐欺案，一審判6個月，也只停權一年半。然而柯文哲選總統的競總財務長李文宗，因為政治獻金申報不實的風波，直接被開除黨籍，會計師端木正也直接開除，民眾黨的黨紀就是「雙標紙老虎」。

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