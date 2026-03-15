謝國樑透露年底推基隆版敬老金 童子瑋：肯定跟進政見

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前提出重陽敬老金、三節慰問金政見，引發基隆市基層熱議。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前提出重陽敬老金、三節慰問金政見，引發基隆市基層熱議，童子瑋今天（15日）在臉書上貼文指出，謝國樑市長已在地方活動上宣布，市府將在4月跟進基隆版敬老金，預計會在年底普發。童子瑋說，肯定謝國樑市長支持跟進，歡迎市府多多參考他的政見。

童子瑋表示，不管是重陽敬老金還是三節慰問金，他一直主張要加碼編列，也正式納入競選政見，更在基隆市看板上張貼文宣，多次表達終於換來階段性成果。童子瑋指出，在七堵區百福堵北長青協會的新春團拜會場上，謝國樑已經當場透露，市府預計在4月公布敬老金增加的福利，方向會朝普發進行規劃。

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童子瑋說，市府發放的金額應該不到1萬，只有幾千塊，距離自己的承諾還有一段距離，但市府正式決定跟進他的政見，他會給予肯定，雖然現在才想到「普發」跟「加碼」是有點可惜的，但「亡羊補牢，好過沒有」。童子瑋強調，未來他選上市長，會繼續將設籍日放寬、金額也會以加倍來達成政見。

童子瑋強調，重陽敬老金及三節慰問金是市府給予長輩的重視，也能彌補尚未被市府完整落實的長照政策，他會繼續勤走基層、關心長輩，提出更多造福市民的政見，未來「童子瑋宣布、謝國樑跟進」的市政模式應該會成為常態，他也期望市長和市府繼續參考，讓市民福利越來越好。

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