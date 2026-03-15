挖「度假外交」歷史打臉國民黨 苗博雅：毀台日默契給中國鬧事藉口

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（資料照）

行政院長卓榮泰赴日觀看WBC世界棒球經典賽，遭藍白陣營質疑包機特權，即便公布自費收據仍遭國民黨立委徐巧芯酸「價錢打到骨折」。對此，台北市議員苗博雅表示，卓榮泰公布「度假外交」的自費單據，就像電影《讓子彈飛》中六子剖腹自證只吃一碗涼粉的狀況，直指國民黨東拉西扯，本質是為了破壞台日外交默契，給中國鬧事的藉口。

苗博雅在臉書發文指出，私人名義、公務規格甚至動用公費資源，是國民黨執政時期發明的「度假外交」，並列舉1995年李登輝總統以「私人身分」搭乘華航專機，前往美國康乃爾大學演講；1996年外交部長章孝嚴（萬安的爸爸）「私人度假」前往印尼，為保密至最後一刻登機，導致搭乘班機延遲起飛；1997年連戰副總統夫妻「私人旅遊」前往冰島、奧地利度假，政府協助安排，官員隨行；2015年馬英九總統以私人致意前往新加坡弔唁李光耀，戰機伴飛。

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苗博雅表示，當時對外都稱私人行程，實際上都是公務規格、公費資源，馬英九甚至有戰機伴飛。國民黨沒有追究私人行程用公務規格、公費資源，因為大家都知道這是用度假包裝的實質外交，雖然以私人名義，但本質是公務。」

「為什麼官方不直接說是公務呢？」苗博雅強調，因為不要給中共流氓鬧事的藉口，這是為維持和平的模糊緩衝。行政院長此次入境日本，在東京巨蛋看球，是比照國民黨執政時期度假外交模式，並非民進黨首創。國民黨度假外交，用公務規格，用公費。同樣標準，就不必對卓榮泰自費上班再糾結。

苗博雅直言，現在中國國民黨用包牌的方式，先質疑「私人行程為什麼用公務規格？」再以立委職權前往松指部，揭露行前有專案會議，質疑「公務行程為什麼要說私人行程？」逼得行政院出示自費單據後，再質疑「私人行程怎麼沒有先付款？怎麼價格不夠高？」國民黨東拉西扯，就是要逼政府官方說出行政院長訪日是公務行程，拿掉台日默契的緩衝，破壞台日默契，給中國鬧事的藉口。

苗博雅分析，行政院為了守住台日稱私人行程的緩衝默契，陷入國民黨一陣亂打的節奏，把原先日本媒體也關注的度假外交突破焦點都模糊了。國家利益大於政黨利益，「我反對國民黨，我不反對國民黨執政的度假外交。現在國民黨為了反綠，連國家利益都不顧了，這是台灣的悲哀。行政院長公布度假外交的自費單據，就是《讓子彈飛》六子剖腹自證只吃一碗涼粉的狀況，遇到胡萬，六子再怎麼自證清白，效果都有限。」

苗博雅認為，或許一開始就該說，卓院長此行以私人身分，比照國民黨執政時期度假外交模式，尊重東道主，避免節外生枝，請大家理解國際處境的困難，以國家利益為重。如果國民黨有意見，請先承認以前度假外交、公務規格、公費行程的做法是錯的。

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