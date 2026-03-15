「健康幣」4月上路有變數？ 陳菁徽：聽君一席話 如同一席話

國民黨立委陳菁徽。（圖由陳菁徽國會辦公室提供）

衛福部規劃推出「健康幣」制度，未來只要打疫苗、接受癌症篩檢等就能獲得健康幣，可用來兌換健康商品、折抵運動入場費等費用，衛福部長石崇良日前預告「最快4月就可上路」。國民黨立委陳菁徽表示，她從去年透過質詢、索資發函等方式，多次向衛福部詢問健康幣政策的具體規劃，也不斷追問石崇良，健康幣是否真能如部長所言在4月上路，但部長的回應與衛福部的回函幾乎沒有差別，「有回應，卻沒有答案，甚至連明確的承諾都不願意給」，讓人不禁有「聽君一席話，如同一席話」的感覺。

對於石崇良曾表示，目前試辦的「健習生 Health Go」未來將轉型為健康幣App。陳菁徽表示，這款App自2025年11月試辦以來，下載量僅約500次，如今更已從Apple Store與Google Play雙平台下架。而這個App的建置，政府投入了將近一千萬元的經費。更令人困惑的是，這款App的功能幾乎只是簡單的健康紀錄工具，飲食必須自行計算後再手動輸入，運動內容也需要逐一填寫。說得直白一點，它更像是一個功能有限的健康記事本。連部長本人都曾公開表示對這款App「非常不滿意」，那麼我們又如何期待，一個連試辦階段都未能獲得民眾認同的系統，未來能成功轉型為健康幣平台？

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陳菁徽指出，更重要的是，衛福部至今仍未清楚說明健康幣制度的核心設計。例如點數如何計算？政策成效如何評估？如何避免數位落差排除高齡族群？不同族群是否需要不同的加權機制？甚至健康誘因政策是否可能反而加劇健康不平等等問題？這些關鍵問題，至今仍然沒有明確答案。

陳菁徽認為，如果健康幣制度設計得宜，確實可能成為推動國家健康轉型的重要契機；但若缺乏整體架構與跨部會整合，即使政府推出再多類似政策，也只會造成政策碎片化，各自為政，難以發揮整體綜效。

陳菁徽以新加坡、日本、韓國等例，建議台灣應該思考建立一個整合型的「國家生活錢包」。由行政院統籌，並由數發部擔任PMO，整合健康幣、文化幣、運動幣，以及未來各類政策點數與補助。未來無論是健康促進、文化參與、運動補助，甚至消費券或各類政策點數，都可以透過同一平台發放與管理。不僅能大幅降低行政成本，也能建立一套真正具有長期治理能力的政策平台。

陳菁徽強調，健康幣如果設計得好，將會是國家轉型的重要契機；但如果沒有完整制度架構，再多政策也只是各自為政，無法發揮一加一大於二的效果。如果行政院需要更進一步的資料與國際案例，她也非常樂意提供。只希望政府在推動政策時，能夠從整體制度設計出發，讓真正福國利民的政策得以落實，而不是淪為一次性的口號。

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