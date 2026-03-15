苗栗綠營議員提名登記出爐 2區超額、1區無人登記

民進黨苗栗縣黨部。（記者彭健禮攝）

2026地方公職人員選舉，民進黨苗栗縣黨部已完成縣議員黨內提名登記，其中第二選區、第四選區登記者超出提名名額，另第六選區無人登記。苗縣黨部表示，二、四選區將先協調，若協調未果，則進入初選程序；第六選區部分，則待縣黨部執委會討論人選。

民進黨苗栗縣黨部於3月9日至13日辦理「2026年縣議員、村里長選舉黨內提名登記」作業。縣議員部分，共計有11人完成登記；其中，民進黨苗栗縣議會黨團總召翁杰，於11日率現任議員徐筱菁、許櫻萍、羅貴星、邱毓興、陳光軒及縣黨部主委陳詩弦完成參選下屆議員聯合黨內登記。

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各選區登記名單為，第一選區（提名2名）：徐筱菁、許櫻萍；第二選區（提名1名）：羅貴星、田永桂；第三選區（提名2名）：翁杰、杜文卿；第四選區（提名2名）：吳亭亭、邱毓興、劉治竑；第五選區（提名2名）：陳詩弦、陳光軒；第六選區（提名1名）：無人登記。

苗縣黨部表示，此次登記作業依照黨內規定辦理，過程嚴謹、公開透明，所有登記人員均依程序完成相關手續。名單中除多位現任議員尋求連任，也有長期投入地方服務的資深黨員再次投入選戰，展現黨內持續深耕地方的決心。

縣黨部指出，後續將依規定進行資格審查作業；若部分選區登記人數超過預定提名名額，將先依提名機制進行協調，若協調未果，則依規定進入初選程序，以公開、公正的機制選出；第六選區部分，則待縣黨部執委會討論人選，為民進黨在苗栗席次最大化。

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