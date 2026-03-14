賴清德稱國民黨對台灣人比日本殖民差 許宇甄：用仇恨撕裂歷史

國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

賴清德總統今日出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」，聲稱「國民黨政府對待台灣人民比殖民統治的日本還要差」。國民黨立委許宇甄表示，賴清德身為總統，不該用仇恨語言切割、撕裂台灣共同的歷史，用片段史觀抹煞整個中華民國在台灣的建設成果；許更嗆賴清德，不要嘴巴喊台獨，制度上卻繼續依附中華民國憲法。

許宇甄指出，二二八與白色恐怖當然必須記取、必須反省，但賴清德不能一邊享受中華民國憲政體制下的總統權力，一邊又把帶領台灣走出貧困、建立現代化國家基礎的歷史貢獻，整筆抹黑、刪除。賴清德今天的發言，既昧於歷史，也愧對台灣人民共同走過的發展道路。

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許宇甄表示，二戰後許多擺脫殖民的國家，原本都被看好能快速崛起，最後卻陷入停滯、貧窮甚至動盪，南美洲許多國家如此，菲律賓也是如此。台灣之所以沒有走上那條路，不是靠民進黨今天嘴巴說民主就自然成功，而是國民黨在台灣一步一步打下經濟起飛的基礎，從農業改革、食品加工、出口導向、輕工業升級，到十大建設奠定交通、能源、港口、工業體系，再到獨具慧眼推動高科技產業、扶植半導體、成立台積電，才有今天台灣在全球科技供應鏈舉足輕重的地位。

許宇甄強調，沒有國民黨當年的戰略眼光與政策定力，哪來今天的電子產業？哪來今天股市上漲時民進黨拿來說嘴的榮景？賴清德若要收割今天的經濟果實，至少先承認是前人種樹，別一邊乘涼、一邊砍樹。

許宇甄批評，賴清德再次藉民主之名偷渡民進黨的台獨敘事，口口聲聲說台灣已是主權獨立國家，卻又不敢堂堂正正提出法理台獨主張，既然自詡「台獨金孫」，那就不要永遠躲在模糊話術後面。究竟要制定新憲法？還是要推動修憲，把賴口中的「四個堅持」白紙黑字寫入憲法？

許宇甄呼籲賴清德，不要嘴巴喊台獨，制度上卻繼續依附中華民國憲法；不要選舉時挑動意識形態，執政時又不敢承擔法理後果。世上只有中華民國，沒有什麼「台灣國」；賴清德若真有膽識，就把你的主張送進憲政程序，接受全民檢驗，而不是每天用歷史鬥爭掩飾執政困境。

許宇甄表示，台灣民主不是民進黨一黨發明，台灣經濟也不是民進黨一朝建成。1996年總統直選，是中華民國憲政發展重要里程碑；前總統蔣經國晚年解除戒嚴、開放黨禁報禁，同樣是歷史不能抹滅的一頁。

許宇甄強調，賴清德身為總統，不該用仇恨語言切割台灣共同歷史，更不該用意識形態否定國民黨在台灣的建設成績。更不能一邊享用憲法賦予的權力，一邊卻在言論中模糊國家定位。真正應該做的，不是靠撕裂族群鞏固基本盤，而是誠實面對憲法、尊重歷史、守住中華民國，別再拿台獨話術煽動社會、拿片面史觀欺騙年輕世代。

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