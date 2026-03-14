吳欣岱舉辦醫療衛教講座 走入社區拉近與民眾距離

基進黨港湖選區台北市議員參選人、心臟血管外科醫師吳欣岱今（14）日在內湖桂竹宮分享專業醫療知識，將健康教育帶進社區，吸引不少內湖居民參加。（記者孫唯容攝）

基進黨港湖選區台北市議員參選人、心臟血管外科醫師吳欣岱今（14）日在內湖桂竹宮分享專業醫療知識，將健康教育帶進社區，吸引不少內湖居民參加。

講座內容從常見的高血壓、心血管疾病風險，到現代人普遍面臨的睡眠問題，透過淺顯易懂的方式，分享日常生活中可以實際做到的健康管理方法。

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吳欣岱表示，自己長期在醫療第一線服務，深刻感受到許多慢性疾病其實可以透過早期預防與生活習慣改善來降低風險，「很多病人來到醫院時，其實都已經太晚。如果能在社區就開始做好健康教育，很多問題是可以避免的。」

活動現場氣氛輕鬆，許多居民也把握機會詢問自身健康問題，從血壓控制、飲食習慣到睡眠品質，討論十分熱絡。有民眾表示，平常很少有機會能夠直接向心臟外科醫師提問，這樣的講座既實用又貼近生活。

吳欣岱表示，未來仍會持續透過不同形式的社區活動，讓醫療知識走出醫院、走進日常生活，也希望透過實際服務，累積與地方居民之間的信任與連結。

活動現場氣氛輕鬆，許多居民把握機會詢問自身健康問題，基進黨港湖選區台北市議員參選人、心臟血管外科醫師吳欣岱（左蹲者）親自解答。（記者孫唯容攝）

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