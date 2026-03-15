卓揆赴日外交突破得自費、藍委赴中亂台用公費 她怒斥：台灣最荒謬！

面對藍白窮追猛打，行政院長卓榮泰秀出自費去日本看球賽的單據。（資料照）

行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋為經典賽台灣隊應援，被在野攻擊抹黑，即便卓揆強調是自費的「私人行程」，藍白還是窮追猛打，卓揆只得無奈公開自費去日本看球的單據，竟又被酸「包機費用太便宜」、「這就是特權」。對此，「反紫光奇遊團」成員許美華怒轟，當前台灣最荒謬的現實就是，卓揆去日本為台灣選手加油、外交大突破，但被現實壓迫必須得自己出錢，反觀賣台立委往返中國，接受亂台任務，花的卻是納稅人的錢！

許美華14日晚間在臉書發文，「藍白陣營還在吵卓榮泰去日本的事，真的荒謬到可笑的地步。首先，請大家不要再說卓榮泰去東京只是去看球了，他確實出現在東京巨蛋，但他的目的絕不止是去看比賽。因為他的身份不是一般人，他是行政院長，台灣政府行政體系的第三人，他之上，就是副總統、總統了。這件事的本質是什麼？毫無疑問，在台日斷交54年後，卓榮泰這次現身東京，就是百分之兩百的公務行程。台灣現任行政院長現身沒有邦交的日本東京，就是不尋常的台日外交突破。」

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「不管卓榮泰是不是愛看棒球，就算是棒球迷賴威廉之後飛出去看比賽，也不是單純的球迷去看球。因為他們的身份，他們出現，就是代表政府去幫台灣隊選手加油打氣，這當然是公務行程。棒球是台灣的國球，WBC經典賽，就是棒球界的世界盃。對台灣如此重要的運動賽事，台灣政府的行政院長出現在比賽現場，怎麼會是他自己『私人行程』想去看球這麼單純的事？何況，在台日關係空前友好之際，卓榮泰低調用『看球』為名出現在東京，突破過去半個多世紀的台日外交框架，這是何等的大事？中國會有多憤怒？難怪藍白陣營，尤其是國民黨幾位戰狼立委，要抓著卓榮泰往死裡打。」

她接著說：「卓院長最後決定自己付錢，把整件事定調為自費、私人行程，他的無奈我可以理解也感謝。但是，前兩天卓院長公開匯款單據之後，追打的惡言惡語還是沒有停止。卓榮泰自己付了208萬包機……『原來日本來回包機才兩百萬，價格太便宜了吧！』、『你看吧！有特權』、『包機這麼便宜，再來我也來包機賣機票好了，包賺不賠』然後，卓院長把匯款單拿出來，開始被質疑匯款時間，『匯款是3/9星期一，先上車後補票吧！』還沒說完，已經三月，放著今年預算不審，徐巧芯前天還帶隊去松山機場考察松指部，緊咬『為什麼你包機私人行程可以從松指部登機？』」

「為了這件事，已經被藍白打成綠營側翼的暐瀚、寶傑也出來痛批藍白陣營；其實他們哪裡是什麼綠營側翼，只要是有點思考能力的正常人，都看得出這件事對台灣的意義，而且喜聞樂見吧！最近陸續肯定卓榮泰東京外交之行的正常人，還包括前國民黨信義區立委費鴻泰，還有前國民黨主席朱立倫。卓榮泰這次東京之行，不管是為選手加油打氣、或是推進台日外交、甚至在日本見了誰，都是再清楚不過的公務行程。這筆錢本來就是國家該付的，卻被藍白還有背後的中國靈逼到卓榮泰自掏腰包，真是有夠荒謬。」

最後許美華怒斥，「既然要算錢，就來算錢吧！卓榮泰去東京是『私人行程』、自費；舔共立委去中國是『公務行程』、公費，是這樣嗎？既然是『公務行程』，就該交代清楚行程見了誰？談了什麼？不是嗎？我就看，什麼時候，立法院什麼時候要把舔共立委去中國的單據拿出來，把去中國的行程交代清楚！卓榮泰去東京幫選手加油、外交大突破，卻被現實壓迫下必須自己出錢；賣台立委絡繹不絕的往返中國拜見中國外交部長王毅、國台辦，接收亂台毀台任務，花的卻是你我納稅人的錢，這就是台灣最荒謬的現實。卓榮泰東京之行未來解密更多之後，現在攻擊他的人，名字都會被寫在恥辱柱上。沒有懸念。」

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