蘇巧慧、李四川「同場不同台」 爭取土木界支持

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧出席新北市土木技師公會會員大會。（記者羅國嘉攝）

新北市土木技師公會第七屆第二次會員大會今（14日）在三重綜合體育館登場，各縣市土木技師公會代表齊聚，有意角逐2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧與國民黨李四川也先後到場致詞，形成「同場不同台」情況；蘇巧慧前腳離場後，李四川隨後抵達並發表談話。蘇表示，未來會持續串聯更多專業與人才，共同推動新北市發展。李則說，自己「善於拿鐵鎚、不擅長拿麥克風」，但若年底能獲得大家支持，一定全力以赴推動市政。

蘇巧慧指出，常聽到「土木是建設之母」，過去求學時身為文組學生，未必深刻體會，但在擔任新北市立委、10年來投入城市建設的過程中，無論是橋梁、捷運或大型公共建物，都讓她深刻感受到各領域專業的重要性。地方建設離不開各行各業的專家，尤其土木技師在城市發展與公共工程中扮演關鍵角色。

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蘇巧慧說，民意代表的角色並非取代專業，而是整合各方專業力量，在國會修正不合時宜的法規、在地方協調各局處意見，讓專業人才能安心發揮。未來也希望持續串聯更多專業與人才，共同推動新北市發展，讓城市變得更好、更美麗。

李四川表示，很高興再次回到新北市，他形容自己與新北市「三進三出」，從1996年進入台北縣服務，之後在新北市任職，2014年前往行政院擔任秘書長，之後又回到新北市，如今與新北仍有深厚緣分。若年底能獲得大家支持，希望能再回到新北市服務。

李四川也感謝土木工程界長期投入公共建設，指出無論在台北市或過去的台北縣、新北市，只要發生工程災害，第一時間到場協助的往往是工程界的專業人士，對城市建設與安全貢獻良多。他強調自己「善於拿鐵鎚、不擅長拿麥克風」，但若有機會繼續服務，一定全力以赴推動市政，也盼各界支持，共同為新北市建設努力。

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市土木技師公會會員大會，與民眾自拍。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，未來也希望持續串聯更多專業與人才，共同推動新北市發展，讓城市變得更好、更美麗。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川表示，自己「善於拿鐵鎚、不擅長拿麥克風」，但若年底能獲得大家支持，一定全力以赴推動市政。（記者羅國嘉攝）

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