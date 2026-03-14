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    首頁 > 政治

    賴清德致詞近半小時談總統直選30周年 黨政人士：核心主軸是「台灣走對的路」

    2026/03/14 15:29 記者蘇永耀／台北報導
    台灣智庫今天上午舉辦的「總統直選30周年與民主韌性研討會」開幕式中，賴清德總統以25分鐘致詞敘事回顧台灣民主發展歷程，並將「總統直選」定位為台灣民主制度的核心象徵。（記者廖振輝攝）

    台灣智庫今天上午舉辦的「總統直選30周年與民主韌性研討會」開幕式中，賴清德總統以25分鐘致詞敘事回顧台灣民主發展歷程，並將「總統直選」定位為台灣民主制度的核心象徵。（記者廖振輝攝）

    台灣智庫今天上午舉辦的「總統直選30周年與民主韌性研討會」開幕式中，賴清德總統以25分鐘致詞敘事回顧台灣民主發展歷程，並將「總統直選」定位為台灣民主制度的核心象徵。黨政人士說明總統談話的三個意義，首先是建立「台灣民主是由人民奮鬥而來」的歷史敘事；其次是連結民主與主權，從總統直選論述國家定位；第三是建立民主防衛，要在威權壓力下強調走對的路。

    黨政人士說，總統在致詞裡大量回顧了台灣民主運動的重要事件，例如：二二八事件、白色恐怖、雷震與《自由中國》、彭明敏《台灣人民自救運動宣言》、美麗島事件、民進黨創黨、野百合學運等。這些歷史節點構成一條從威權統治走向民主化的「歷史敘事鏈」，目的在於強調總統直選並非制度恩賜，而是台灣這片土地人民，自主且長期抗爭與不惜犧牲才得來，總統透過回顧民主運動人物與事件，重新強化民主價值的歷史正當性，並向民主前輩致敬。

    此外，黨政人士認為，賴總統演說第二個重要層面，是將「總統直選」與「國家主體性」連結。這論述延續了1999年民進黨「台灣前途決議文」與2021年「四個堅持」的政治框架，即中華民國與中華人民共和國互不隸屬、台灣前途由2300萬人民決定、民主制度是國家合法性的基礎等。說明台灣的國家定位，是在民主制度發展中逐步形成，而非單一政黨主張。

    黨政人士另點出，總統不僅以民主歷史與國家定位一路鋪陳過往三十年，也加入當今經濟發展現況。藉此強調民主不僅是價值選擇，也是經濟繁榮的重要條件。

    第三，黨政人士說，在當前國際情勢與兩岸關係背景下，賴總統提到中國對台灣的五種威脅，包括武力威脅、法律統戰、認同戰、滲透與融合政策等，並強調強化國防預算與打造「台灣之盾」，將國防支出定位為「國家安全預算，也是產業發展預算」，把安全政策與經濟發展策略結合。總統在這篇紀念民主歷史一路走來三十年有成的致詞中，核心主軸是「台灣走對的路」。台灣民主得來不易，因此面對外部壓力與內部政治分歧，都不能走回威權體制，將台灣民主的延續與國家安全的保障，呼應由人民力量共同守護。

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