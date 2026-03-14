北市「堅系」初選僅存活1人 她嘆王世堅「吸票黑洞」光環難共享

王世堅。（資料照）

民進黨籍立委王世堅具有高聲量，這次推薦3位「堅系」北市議員擬參選人，卻只有大安文山陳聖文從初選脫穎而出。國民黨籍議員游淑慧評論，王世堅是政壇「吸票黑洞」，有時卻吸光周邊鎂光燈，其光環本就是「單人座」，難與他人共享。

游淑慧臉書發文指出，很多人質疑王世堅母雞光環失效，但王本來就是公雞，自帶光芒、喜好度，但這源自於個人特色、難以轉移。​母雞的特性是「護幼」，張開翅膀就能遮風避雨，把小雞帶成長；但公雞的特性是「領鳴」，大家看的是他的羽毛、聽的是他的嗓門，而不是他旁邊站兩隻小雞。

請繼續往下閱讀...

游淑慧表示，王世堅受歡迎源於「恰吉式」的幽默、自虐式的守信（跳海、高空彈跳），以及敢於對黨內開砲的孤勇。這種魅力帶有強烈的戲劇張力與個人品牌，是選民對「王世堅」這個個體的特許認同，這種喜好很難透過同框、站台就轉移到新人身上，新人若模仿王世堅，會顯得畫虎不成反類犬；若不模仿，選民又找不到支持「堅系」的理由。

她說，王世堅是政壇「吸票黑洞」，但這種政治能量極強的人物，有時反而吸乾周邊鎂光燈，當他在台上妙語如珠時，選民和媒體的目光全在他身上，旁邊的新人往往淪為背景板。此外，王世堅受年輕朋友喜愛，但會守在市話旁接民調電話的人，卻多是長輩，兩者族群不同，空氣票就像一陣風，吹過來的時候很涼快，卻難以抓一把與人共享。與其說王世堅的光環失效，不如說他的光環本來就是「單人座」，對新人來說，想靠王「啼」一聲就天亮，可能還是得先學會自己怎麼拍翅膀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法