為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市「堅系」初選僅存活1人 她嘆王世堅「吸票黑洞」光環難共享

    2026/03/14 14:25 記者甘孟霖／台北報導
    王世堅。（資料照）

    王世堅。（資料照）

    民進黨籍立委王世堅具有高聲量，這次推薦3位「堅系」北市議員擬參選人，卻只有大安文山陳聖文從初選脫穎而出。國民黨籍議員游淑慧評論，王世堅是政壇「吸票黑洞」，有時卻吸光周邊鎂光燈，其光環本就是「單人座」，難與他人共享。

    游淑慧臉書發文指出，很多人質疑王世堅母雞光環失效，但王本來就是公雞，自帶光芒、喜好度，但這源自於個人特色、難以轉移。​母雞的特性是「護幼」，張開翅膀就能遮風避雨，把小雞帶成長；但公雞的特性是「領鳴」，大家看的是他的羽毛、聽的是他的嗓門，而不是他旁邊站兩隻小雞。

    游淑慧表示，王世堅受歡迎源於「恰吉式」的幽默、自虐式的守信（跳海、高空彈跳），以及敢於對黨內開砲的孤勇。這種魅力帶有強烈的戲劇張力與個人品牌，是選民對「王世堅」這個個體的特許認同，這種喜好很難透過同框、站台就轉移到新人身上，新人若模仿王世堅，會顯得畫虎不成反類犬；若不模仿，選民又找不到支持「堅系」的理由。

    她說，王世堅是政壇「吸票黑洞」，但這種政治能量極強的人物，有時反而吸乾周邊鎂光燈，當他在台上妙語如珠時，選民和媒體的目光全在他身上，旁邊的新人往往淪為背景板。此外，王世堅受年輕朋友喜愛，但會守在市話旁接民調電話的人，卻多是長輩，兩者族群不同，空氣票就像一陣風，吹過來的時候很涼快，卻難以抓一把與人共享。與其說王世堅的光環失效，不如說他的光環本來就是「單人座」，對新人來說，想靠王「啼」一聲就天亮，可能還是得先學會自己怎麼拍翅膀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播