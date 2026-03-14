卓榮泰包機赴日徐巧芯稱價錢打到骨折 謝志偉用小故事酸爆她

行政院長卓榮泰日前赴日看世界棒球經典賽，引發藍白質疑包機特權，在卓榮泰公布包機費用收據後，國民黨立委徐巧芯（見圖）又稱「價錢打到骨折」。對此駐歐盟代表謝志偉用一個小故事諷刺徐巧芯，「打折、骨折都不如對折」。（資料照）

行政院長卓榮泰日前赴日看世界棒球經典賽，引發藍白質疑包機特權，在卓榮泰公布包機費用收據後，國民黨立委徐巧芯又稱「價錢打到骨折」。對此駐歐盟代表謝志偉用一個小故事諷刺徐巧芯，「打折、骨折都不如對折」。

卓榮泰7日赴日本東京巨蛋為世界棒球經典賽台灣隊應援加油，全程自費，卻遭在野黨質疑是花公帑包機，卓榮泰13日特地秀出4份單據自清，包括球場門票、遊覽車資、包機費用與日圓換匯水單，整趟旅程花214萬元。但徐巧芯仍質疑，這樣的價格已經不是打5折了，這是打到骨折了，並稱「因為你是卓榮泰，所以才能有的包機價格」。

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謝志偉在臉書以「打折、骨折都不如對折」為題發文比喻，「入夜，路邊有人擺地攤賣衣服，某委員路過，看上了一條牛仔褲。」謝志偉形容，地攤妹認出她，恭敬地對她說：「委員，挑這條，證明您不但乖巧，而且聰明。本來原價『九百』，我對折給您。」

謝志偉表示，委員聞言甚心喜，立刻掏出千元新台幣一張給她。地攤妹俐落地把牛仔褲「對折」包好，連同找的錢一起遞給她：「來，委員，一百元找您 。」委員伸手接過來，志得意滿地走了。

對此網友也留言開酸，「童叟無欺！真的有對折！」、「委員還要貼錢去改褲長」、「雞蛋挑到沒骨頭了，還在拿放大鏡找找看」。有網友更稱「不是這樣的，她說的是馬上call警到場，但剛好不小心那條牛仔褲沒沒收掉到地上，她撿起來送去遺失招領，無人領，就歸她了....」。

徐巧芯過去曾因違停引發特權爭議，她將愛車違停在信義區光復南路415巷紅線路段，有警員上前詢問時，徐巧芯卻稱「你們這不是都是有人的話都用勸導嗎？之前我問過警察局，都是這樣跟我講的，什麼時候變成是直接開啊。」、「沒關係，那我們再回去講啊！」徐巧芯還向員警說「我不缺900塊」。後續外界就常以徐「九百」來譏諷徐巧芯。

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