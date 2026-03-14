卸下政治光環 前高雄縣長楊秋興嘉義大林慈濟醫院當志工

前高雄縣長楊秋興與妻子一起接受慈濟委員培訓。（大林慈濟醫院提供）

前高雄縣長楊秋興近日現身嘉義大林慈濟醫院，為了陪伴妻子林淑芬一起完成慈濟委員培訓，以「醫療志工」身分投入第一線服務，在住出院服務中心引導病人辦理住院相關流程，全程參與從清晨4點半至晚間9點的緊湊行程。楊秋興表示，擔任志工，讓他看見許多生命故事，感嘆醫院最能呈現生老病死，志工生活雖忙碌，但付出讓他感覺更自在、更快樂，也更健康，非常歡喜，未來將會持續回大林服務。

初次擔任醫療志工，楊秋興坦言心情難免緊張，擔心對醫院環境與流程不熟悉，無法即時提供民眾協助。但在同組志工的協助下，迅速進入狀況，包括陪伴病人至病房報到、照X光、做術前評估等，因為不停在院區走動，最多一天走了1萬5000步以上，笑稱「運動量很充足、忙得很健康」。

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楊秋興指出，在大林慈濟擔任志工期間，看見許多生命故事，感嘆醫院最能呈現生老病死，由於前來就醫的長輩很多，他發現如果沒有志工協助，醫院同仁就要花更多時間才能讓民眾順利就醫，因此志工扮演著重要角色。而且醫療志工必須展現專業形象，因此對自身要求一點也不敢鬆懈。

楊秋興與慈濟的緣分可追溯至2000年代初期擔任高雄縣長時，南亞海嘯期間，他將縣府募得的捐款交由慈濟執行，因為深信慈濟能將資源用在最需要的地方，「1塊錢交給慈濟可以發揮1塊2、1塊5的力量。」執行的結果也確實如此。此外，八八風災後，慈濟協助興建杉林大愛園區，安置災民，讓他感受到慈濟的大愛。

前高雄縣長楊秋興到大林慈濟醫院擔任醫療志工。（大林慈濟醫院提供）

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