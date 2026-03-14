蕭美琴：與全球夥伴合作打造「不遺漏任何人」的世界

蕭美琴副總統今（14）上午以錄影方式為外交部於紐約舉辦之「台灣性別平等週－台灣女力文化之夜」活動致詞。（圖擷取自外交部臉書直播影片）

蕭美琴副總統今（14）上午以錄影方式為外交部於紐約舉辦之「台灣性別平等週－台灣女力文化之夜」活動致詞時表示，台灣雖然非聯合國會員國，但一直以具體行動證明對人權的承諾不分國界。未來也會與全球夥伴緊密合作，共同打造一個「不遺漏任何人」的世界。

「台灣女力文化之夜」為我國外交部於「聯合國婦女地位委員會」在紐約召開第70屆大會（CSW 70）期間，與「財團法人婦女權益促進發展基金會」合作辦理之「性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week）系列活動之一。

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蕭美琴以英文致詞說，台灣目前雖非聯合國會員國，但在國際社會中始終是一股重要的良善力量。每年此時，我們都與「聯合國婦女地位委員會」（CSW）並肩合作，以具體行動證明台灣對人權的承諾不分國界。在台灣，性別平等不僅是單一政策，更是國家治理的核心原則。我們已建立一套以性別統計與性別預算為核心的透明框架。

她並說，我們以堅定的決心面對各項新興挑戰。2025年3月，台灣正式啟動首部整合司法與行政體系的「性別暴力防治國家行動計畫」。此外，我們正見證社會規範的韌性轉型；隨著男性申請育嬰留停的比例提高11.2%，照顧責任正從傳統的「女性義務」，轉化為家庭與社會的「共同責任」。

蕭美琴說，台灣的進步根植於對民主價值的堅持。在2025年經濟合作暨發展組織（OECD） 的「社會習俗性別指數」（SIGI）中，台灣名列全球第6及亞洲第1；這項榮耀屬於充滿活力的公民社會，以及韌性十足的台灣人民。

蕭副總統強調，我們堅信，一個社會的強大與否，取決於其如何照顧最脆弱的成員。未來，台灣將持續推動改革、強化整體韌性，並與全球夥伴緊密合作，共同打造一個「不遺漏任何人」的世界。

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