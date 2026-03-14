高雄、亞利桑那、熊本縣簽約 陳其邁：打造「半導體戰略三角」

台美日跨海連線！高雄市長陳其邁與亞利桑那州長霍布斯、熊本縣知事木村敬簽署三方合作備忘錄。（高市府提供）

高雄市長陳其邁代表高雄市政府，與美國亞利桑那州、日本熊本縣簽署三方合作備忘錄，打造「半導體戰略三角」。

陳其邁率團訪美，於美國時間3月12日下午拜會亞利桑那州政府，與亞利桑那州長凱蒂·霍布斯（Katie Hobbs）會晤，並與亞利桑那州、日本熊本縣共同簽署三方經濟交流促進備忘錄（MOU），熊本縣知事木村敬除指派副知事竹內信義率團，也親自線上出席參與三方簽約。

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陳其邁致詞時強調，台積電在三地的投資佈局，不僅是經濟與技術的合作，更具備深遠的政治與戰略意義，透過台積電設廠，三方情誼得以緊密串聯，今日簽署MOU，正式在印太地區確立了關鍵的「半導體戰略三角」，未來將在產業、技術及跨國人才培訓上深化合作。

凱蒂·霍布斯熱烈歡迎來自台灣高雄與日本熊本的城市訪問團，並表示美國、台灣與日本之間長期建立的夥伴關係，展現了三方對共同優勢與合作價值的堅定承諾。她強調，在全球局勢快速變動的時代，三方更加緊密的合作將有助於打造更安全、穩定且繁榮的未來。

木村敬指出，熊本縣與高雄市自2017年締盟以來，雙方在觀光、教育及文化等領域持續深化合作，明年也將迎來締盟10週年，這次熊本縣、高雄市與美國亞利桑那州共同簽署「經濟交流促進備忘錄」，象徵三地在半導體產業合作上邁出重要一步。

高市行國處長張硯卿感謝美國亞利桑那州與日本熊本縣的合作夥伴彼此高度信任，行前透過多次視訊會議密集溝通與籌備，凝聚三方合作共識，未來也將持續攜手國際夥伴，開創更多在經濟安全、城市治理與永續發展等領域的交流與合作空間，深化跨國城市間的實質對話與合作。

聚焦半導體產業韌性，高雄市長陳其邁、亞利桑那州長霍布斯與熊本縣知事木村敬於完成簽署三方合作備忘錄後，率三方團隊合影留念。（高市府提供）

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