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    首頁 > 國際

    美軍KC-135才墜毀 又傳5架加油機被伊朗飛彈襲擊受損

    2026/03/14 10:54 即時新聞／綜合報導
    近日又傳出5架美國空軍加油機在沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）地面遭到攻擊受損。示意圖。（美聯社）

    近日又傳出5架美國空軍加油機在沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）地面遭到攻擊受損。示意圖。（美聯社）

    負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）12日指出，美軍1架載有6人的KC-135空中加油機在伊拉克墜毀，並非敵方攻擊，也不是友軍誤擊。近日又傳出5架美國空軍加油機在沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）地面遭到攻擊受損。

    綜合外媒報導，這批加油機是在伊朗近期對該基地發動飛彈襲擊時遭到波及。飛機受到不同程度損壞，但並未被完全摧毀，目前正在進行修復作業，之後可以重新投入服役，這次的攻擊行動並未造成美方相關的人員傷亡。

    蘇爾坦王子空軍基地位於沙烏地阿拉伯哈爾季（Al-Kharj）附近，自1990年代以來一直是美軍在中東的重要據點。2000年代初期美軍曾縮減規模並將主要行動轉移至卡達烏代德空軍基地（Al Udeid），但在2019年美伊關係緊張升高後，美軍重新進駐並成立第378遠征聯隊。

    若再加上近期另一起事故中受損的兩架KC-135加油機，美國空軍目前至少已有7架同型機暫時無法執行任務，分析指出，這批加油機部署於沙烏地阿拉伯的戰略位置十分關鍵，其受損仍可能對美軍在中東的作戰部署造成一定影響。美國中央司令部（CENTCOM）目前尚未就相關報導發表公開評論。

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