14:10！ 基隆市議會動用表決 通過市府增設「法制及勞動處」

基隆市政府擬增設法制及勞動處，朝野議員無共識，議長童子瑋裁示動用表決。（記者俞肇福攝）

基隆市政府擬增設「法制及勞動處」，昨向議會提出修正市府組織自治條例草案審查，今（13日）議程為二讀、三讀會，臨時會朝野議員無法取得共識，議長童子瑋裁示記名表決，最終24名議員出席，贊成14名，反對10名，表決通過，同意基市府增設「法制及勞動處」。

2025年6月內政部修正「地方行政機關組織準則」，縣（市）政府可再增設2局處。基隆市政府為提升政策法律風險評估與預防、強化行政救濟及國家賠償機制、保護勞工權益，市府12日提出《基隆市政府組織自治條例》修正案，擬新增法制及勞動處，明定職掌事項，並刪除社會處勞資關係、勞工行政業務職掌及綜合發展處法制業務職掌，提送議會審議。

基隆市政府人事處長林燕菲直言，市府現有員額配置已達上限，新增員額須向中央爭取。議會聯席審查會主席何淑萍裁示，該案13日提大會討論，要求局處應準備充分資料，讓市長謝國樑完整說明。

民進黨議員鄭文婷表示，市政府的人事員額已滿，若要整併應考量優先順序。她認為基隆已是超高齡社會，應優先統整高齡人口的照顧事宜。

國民黨市議員藍敏煌說，各縣市都在法制單位提升為一級單位，如此有利於縣市政府訂定法源依據，讓公務員能依法行政，避免出現錯誤。無黨籍市議員陳冠羽表示，議會收到的議案說明僅有空洞的四行字，且市府送交的資料與實際要審查的內容不符（問A審B）；他表示，重大組織改革必須建立在充分資訊與公開討論的基礎上，否則會影響市民對政府治理的信任。

民進黨議員吳驊珈則質疑，新設局處的人力分配來源，更擔心會排擠其他預算；民進黨議員施偉政表示，擔憂新設局處會重演當初「兒少處」剛成立時，與社會處業務銜接不清、互相排斥的混亂狀況。

謝國樑答詢，施政好不好是一回事，但他認為「合不合法」非常重要，台北市、新北市、桃園市政府設有專門的法制單位，但基隆市沒有，才會在接收東岸商場時，警察局、交通處明明一起開會討論，但有人認為法制上仍不夠完備，市府變成了強盜。

經議員多次發言討論，童子瑋最後裁示記名表決，24名議員出席，贊成14名，反對10名，表決通過。

