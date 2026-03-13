陳智菡嗆日本議員反被點名 周軒酸：民眾黨被說像中共不冤枉

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

京華城案將於26日宣判，柯文哲卻聲請解除限制出境，赴日參加兒子畢典，日本神戶市議員上畠寛弘說，日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，挨民眾黨團主任陳智菡嗆，「日本議員要對台灣的時事或法律要有更進一步的了解，再來批評」。對此，政治工作者周軒怒批，「台灣民眾黨被很多人說像中國共產黨，一點都不冤枉」。

周軒在臉書發文表示，台灣第三大黨的黨團主任跑去嗆日本神戶市議員，這不知道是什麼招數，現在陳智菡應該獲得她想要的了，被神戶市議員公開點名反嗆。大酸，民眾黨的習性就是以為全世界都繞著他們轉，只要有人反對這個準則就是不對的，無論你是不是台灣人。

周軒指出，這樣的態度是不是似曾相似呢？有一個國家也是一模一樣，那個國家叫作「中華人民共和國」，統治「中華人民共和國」的叫做「中國共產黨」。日本首相高市早苗不過回答一句，「台海局勢緊張可能被認定為日本的存立危機事態」。讓中國到現在還不放過高市早苗，更不放過日本。

周軒說，日本首相根據日本的法令解釋日本政府可能的作為，到底干中國什麼事呢？「所以，結論，台灣民眾黨被很多人說像中國共產黨，一點都不冤枉」。

