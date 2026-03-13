國人飛杜哈轉降「藥品卡行李3天」 駐阿曼代表處緊急協調尋回

駐阿曼代表牟華瑋於馬斯開特接從杜拜撤出的國人，代表政府致慰問。（擷取自台灣駐阿曼代表處社群）

中東地區情勢持續升溫，航班大受衝擊。日前有8名國人搭乘卡達航空班機飛往杜哈途中，卡達機場因戰事關閉，緊急轉降阿曼，暫居當地旅館。由於臨時降落，托運行李未能即時發還，數名長者的慢性病藥品也在行李內，無法服藥。駐阿曼代表處接獲求助，立即協調航空公司與相關單位，協助國人順利取回行李與藥品，平安離境。

駐阿曼代表處牟華瑋大使說，3月2日晚間取得該團8名國人行李資料後，隨即設法聯繫之前在我國國慶酒會結識的卡達航空駐阿曼資深經理，協助查詢行李下落。經了解，因應航班緊急轉降，相關行李已集中到當地國際會議中心安全檢查，作業可能需時數日。在牟華瑋請託下，卡航經理隨即聯絡公司人員，確定可在現場提供協助。

代表處指出，相關協調完成、確認一切妥當後，立即通知該團國人3日一早到會議中心尋找行李，順利取回全部行李與藥品，患者服藥後症狀也獲得控制。牟華瑋事後特別向卡達航空經理致謝；該團國人一行人於6日順利離境，家屬事後也在個人社群平台發文感謝駐阿曼代表處協助。

據了解，外交部也關注到因區域情勢緊張而需離開杜拜的國人，駐阿曼代表處與我國駐杜拜辦事處密切合作，3月6日協助11位國人經陸路跨越兩國邊境前往阿曼，再接應到阿曼首府馬斯開特，安排分批轉機返回台灣。

