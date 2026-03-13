賴清德提名徐錫祥出任檢察總長 咨請立院行使同意權

最高檢察署主任檢察官徐錫祥。（資料照）

總統府表示，賴清德總統今（13日）提名現任最高檢察署主任檢察官徐錫祥先生為最高檢察署檢察總長，咨請立法院行使同意權。總統府並於今日已將咨文送交立法院。

總統府發言人郭雅慧表示，現任最高檢察署檢察總長邢泰釗將於今年5月7日任期屆滿，總統依《法院組織法》第66條第2項規定，提名徐錫祥先生為最高檢察署檢察總長。

郭雅慧說明，徐被提名人現年63歲，國立中興大學法律研究所碩士，歷任金門、新竹、彰化及新北地檢署檢察長、高檢署台中檢察分署主任檢察官、法務部政務次長等職，並曾借調擔任海巡署政風處處長、國安局副局長，檢察實務經驗豐富，且兼具廉政背景及國安視野，領導能力普受肯定。

郭雅慧表示，徐被提名人從事檢察實務工作30餘年，在追緝毒品、經濟犯罪、防制暴力、智慧財產、國土環保、檢肅貪瀆、婦幼保護及選舉查察等方面均著有績效。從事檢察工作一向堅守維護法律尊嚴信念，秉持公正超然態度，勤慎穩健執行職務，為優異適任的檢察總長人選。

郭雅慧強調，最高檢察署為全國最高檢察機關，檢察總長指揮監督全國檢察官及檢察事務。為提名資績優異、學驗兼備的首長人選，總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名徐錫祥先生出任，並期盼獲得立法院支持，讓本項人事提名案能順利通過。

