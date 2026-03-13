卓榮泰公布赴日包機單據 陳培瑜追問藍委赴中誰出錢

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰赴日看經典賽為台灣隊加油，卻遭藍白質疑，卓榮泰今（13日）公布包機費用208萬等單據。對此，立法院民進黨團副幹事長陳培瑜強調，卓榮泰已做出示範，既然立法院長韓國瑜要求立委自主揭露，呼籲傅崐萁、陳玉珍、葉元之、王鴻薇等國民黨立委，自主揭露到中國交流的相關費用。

陳培瑜今受訪表示，在野黨對公務的理解，就是用公家費用承擔出國交流費用；但她向立法院索取資料，立法院長韓國瑜、立法院秘書長周萬來卻不願給，而是要立委自主揭露。

陳培瑜說，卓榮泰已做出良好示範，既然韓國瑜要立委自主揭露，她希望傅崐萁、陳玉珍、葉元之、王鴻薇等國民黨立委，自主揭露到中國交流的相關費用，到底是自己出、還是國家幫國民黨立委承擔？應出來說清楚。

此外，媒體詢及，王鴻薇質疑包機費用204萬是「打到骨折」，一般人來回不可能這麼便宜，恐怕有使用特權。陳培瑜回應，王鴻薇真的是非常可憐，松指部其選區，卻不去詢問更多細節，僅在松指部不斷打轉，是不是沒有新題目、新話題可以曝光，所以不斷追殺這一題？

陳培瑜強調，若看過卓榮泰的單據，在野黨仍有所不滿，歡迎他們在總質詢時提出相關問題，因為卓揆已經向國人做了最清楚、最公開的說明，反倒是在野黨立委去中國交流，要不要站出來說清楚，「我就每天問，問到你們願意答覆為止。」

立法院民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照）

