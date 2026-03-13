為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰公布赴日包機單據 陳培瑜追問藍委赴中誰出錢

    2026/03/13 19:37 記者陳政宇／台北報導
    行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰赴日看經典賽為台灣隊加油，卻遭藍白質疑，卓榮泰今（13日）公布包機費用208萬等單據。對此，立法院民進黨團副幹事長陳培瑜強調，卓榮泰已做出示範，既然立法院長韓國瑜要求立委自主揭露，呼籲傅崐萁、陳玉珍、葉元之、王鴻薇等國民黨立委，自主揭露到中國交流的相關費用。

    陳培瑜今受訪表示，在野黨對公務的理解，就是用公家費用承擔出國交流費用；但她向立法院索取資料，立法院長韓國瑜、立法院秘書長周萬來卻不願給，而是要立委自主揭露。

    陳培瑜說，卓榮泰已做出良好示範，既然韓國瑜要立委自主揭露，她希望傅崐萁、陳玉珍、葉元之、王鴻薇等國民黨立委，自主揭露到中國交流的相關費用，到底是自己出、還是國家幫國民黨立委承擔？應出來說清楚。

    此外，媒體詢及，王鴻薇質疑包機費用204萬是「打到骨折」，一般人來回不可能這麼便宜，恐怕有使用特權。陳培瑜回應，王鴻薇真的是非常可憐，松指部其選區，卻不去詢問更多細節，僅在松指部不斷打轉，是不是沒有新題目、新話題可以曝光，所以不斷追殺這一題？

    陳培瑜強調，若看過卓榮泰的單據，在野黨仍有所不滿，歡迎他們在總質詢時提出相關問題，因為卓揆已經向國人做了最清楚、最公開的說明，反倒是在野黨立委去中國交流，要不要站出來說清楚，「我就每天問，問到你們願意答覆為止。」

    立法院民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照）

    立法院民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播