中東戰火持續 外交部協助國人自以色列、約旦離境返台

中東戰火正熾，外交部及我國駐中東地區館處持續積極協助有意離境的國人，搭乘當地商業航班或經陸路赴第三國搭機返台。外交部今（13）日表示，駐以色列代表處與駐約旦代表處已陸續協助多名國人順利離境。

我國駐以色列代表處於本月13日清晨，協助2名國人自以色列搭乘商業航班飛往希臘，後轉赴東南亞搭乘銜接班機返台；另協助3名短期商旅國人以陸路方式前往約旦搭機，並由駐約旦代表處提供後續協助。此外，駐約旦代表處也已協助另外3名我國國人於12日、13日順利搭機離境。

針對中東地區航班資訊，外交部說明，以色列於本月8日起已有限度恢復商業客機起降；卡達機場亦於13日起有限度開放空域，目前每日約有80架次航班離境飛往包括馬尼拉、首爾、吉隆坡及曼谷等亞洲航點。外交部呼籲，有需要的國人可運用相關商業航班離境。

外交部再次提醒國人，應謹慎評估近期前往相關高風險國家的必要性；如果仍有商旅需求，務請提高警覺，並請國人登錄「旅外國人動態網頁」，以便我國駐外館處可即時聯繫並提供協助。

國人倘在中東地區遇急難或緊急事故，請撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，或聯繫我國駐當地（含以色列、約旦、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯及卡達、伊朗及阿聯大公國）代表處及辦事處急難救助專線，以獲得即時協助。

我國駐以色列代表處秘書林芝（右二）及秘書陳子堯（右一）協助國人自以色列赴邊界，並由我國駐約旦代表處楊心怡大使（左一）協助國人自約旦搭機離境。（外交部提供）

