為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    打臉藍白抹黑卓榮泰公布單據 美國台灣觀測站發聲：別再扯後腿

    2026/03/13 19:08 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰13日公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰13日公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰到東京看經典賽為台灣隊加油，藍白卻質疑包機特權，他今天公布相關單據，包括包機費用為208萬，打臉藍白對他的抹黑。對此，粉專「美國台灣觀測站」表示，台灣的國家地位不正常，我們要很努力爭取各種應該要有的待遇，怒批，那些領薪水不做正事的立法委員們不要扯後腿。

    美國台灣觀測站在臉書發文表示，台灣的最高行政首長出國看比賽，為國家隊加油，這就是標準的公務行程，其他國家的首長也常常這樣做。我們之所以不能講說是公務行程，是因為中國的壓力。我們之所以不能常常有這樣的首長看比賽行程，當然也是因為中國壓力。過去我們的元首、副元首、行政院長、以及幾乎所有的高層官員出訪，即使是外交部長或國安會這些100%負責國安與外交事務的長官，只要不是去邦交國，一律都是「私人行程」、「非官方行程」。

    美國台灣觀測站指出，台灣的國家地位不正常，我們要很努力爭取各種應該要有的待遇，要有正常思考且不被詐騙的選民，才能制止那些領薪水不做正事的立法委員們一直去騷擾軍方、松山機場、華航。怒批，「這些事情都是在扯後腿」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「兩天前王鴻薇大力質疑說包機要150到200萬怎麼可能付得起，今天收據拿出來了，徐巧芯這些人說包機一台才208萬怎麼可能，打折打到骨折

    話都你們講就飽了，這群人真的是來鬧的」、「專門扯自己國家後腿」、「養老鼠咬布袋的民代」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播