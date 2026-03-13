打臉藍白抹黑卓榮泰公布單據 美國台灣觀測站發聲：別再扯後腿

行政院長卓榮泰13日公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰到東京看經典賽為台灣隊加油，藍白卻質疑包機特權，他今天公布相關單據，包括包機費用為208萬，打臉藍白對他的抹黑。對此，粉專「美國台灣觀測站」表示，台灣的國家地位不正常，我們要很努力爭取各種應該要有的待遇，怒批，那些領薪水不做正事的立法委員們不要扯後腿。

美國台灣觀測站在臉書發文表示，台灣的最高行政首長出國看比賽，為國家隊加油，這就是標準的公務行程，其他國家的首長也常常這樣做。我們之所以不能講說是公務行程，是因為中國的壓力。我們之所以不能常常有這樣的首長看比賽行程，當然也是因為中國壓力。過去我們的元首、副元首、行政院長、以及幾乎所有的高層官員出訪，即使是外交部長或國安會這些100%負責國安與外交事務的長官，只要不是去邦交國，一律都是「私人行程」、「非官方行程」。

美國台灣觀測站指出，台灣的國家地位不正常，我們要很努力爭取各種應該要有的待遇，要有正常思考且不被詐騙的選民，才能制止那些領薪水不做正事的立法委員們一直去騷擾軍方、松山機場、華航。怒批，「這些事情都是在扯後腿」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「兩天前王鴻薇大力質疑說包機要150到200萬怎麼可能付得起，今天收據拿出來了，徐巧芯這些人說包機一台才208萬怎麼可能，打折打到骨折

話都你們講就飽了，這群人真的是來鬧的」、「專門扯自己國家後腿」、「養老鼠咬布袋的民代」。

