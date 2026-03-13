財產申報驚見「身家近億」被酸爆 詹江村怒回應

桃園市議員詹江村。（擷取自詹江村臉書）

監察院12日公布最新一期廉政公報，桃園市議員詹江村存款逾7000萬，還有多樣投資，身家近億，不少網友質疑「財產來源不明」；還有網友酸「怎麼國民黨的特別有錢」。對此，詹江村表示，現在已是他人生最落魄的階段。他也自曝，自己是白手起家，拿過傑出企業家獎，還曾擔任過多家投顧公司講師。只是先前曾做生意失敗，導致賠了2至3億元台幣。

監察院12日公布的廉政公報中，公開多名地方民代財產申報內容，其中包含詹江村的財產狀況，他名下沒有不動產與股票，但銀行存款高達7007萬多元，並投入1600多萬元對多肉市集有限公司、彩虹魚寵物水族百貨館及瑞恩帝兒幼兒園等進行事業投資。

有網友昨日在Threads上分享媒體對詹江村財產狀況進行的報導，並質疑「錢從哪裡來？」引發其他網友留言：「在桃園橫著走」、「一個議員能搞到7000萬？」

對此，詹江村在臉書發文表示，他是白手起家，1996年拿到行政院傑出企業家獎，他的企業營運模式，曾經是國家生產力中心教學教材。此外，他是全國第1屆證券營業員考試合格，曾經擔任產經新聞報講師，擔任過多家投顧公司講師。他還分享，自己從小學一年級就當童工，「台灣所有的加工業我都做過，我會縫毛衣上面的牡丹花，我會做聖誕燈，我會縫雨傘。」

詹江村說，現在其實已經是他最落魄的階段。他指出，先前做過一些生意失敗，賠了2到3億台幣，但是自己沒有炒作過房地產，沒有買過房子，沒有利用職務賺過錢，做生意更是沒有逃漏稅。從政以來，也沒有辦過募款餐會，選舉也沒有成立競選總部，沒有宣傳車，沒有文宣紀念品，沒有炒米粉說明會。

詹江村說，他生活簡單，內衣、內褲、襪子都一定穿到破掉，此外，他不賭博、不應酬、沒有不良習慣、沒有包養女人也沒有上酒店，「我的爸爸是計程車司機，小時候家境極端貧窮，所以我不會奢華。」

最後，詹江村說，他既沒有在中國投資，也沒做政府工程，也不像一些綠營人士在中國賺紅錢，「網路對我的指控，對我的人身攻擊，都只是因為政黨不一樣的霸凌。」

