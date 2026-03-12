為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    共機擾台銳減原因曝 學者：中共防兩會期間飛行員叛逃

    2026/03/12 20:28 中央社
    安全台灣學會12日舉辦十五五（中國第15個五年規劃）系列座談，討論「中共國防預算與軍事支出」，圖為安全臺灣學會理事長楊太源博士。（記者叢昌瑾攝）

    安全台灣學會12日舉辦十五五（中國第15個五年規劃）系列座談，討論「中共國防預算與軍事支出」，圖為安全臺灣學會理事長楊太源博士。（記者叢昌瑾攝）

    共機近期擾台架次減少，安全台灣學會今天研判，中共領導人習近平整肅解放軍高階將領，加上美國中情局發布招募解放軍影片的雙重效應，在無法確保絕對安全且中國召開兩會之際，為停止可能的出錯、防止飛行員駕機叛逃，因此停止戰機在台海周邊飛行任務。

    社團法人安全台灣學會上午舉行十五五系列座談「中共國防預算與軍事支出」，由理事長楊太源主持，邀請台大政治系副教授陳世民、台灣戰略研究學會研究員曾尹亮等人與談。

    陳世民指出，中共軍費儘管增幅趨緩，但總和仍遠高於台灣等周邊國家，是東亞軍備競賽的根源，而中共公布今年的國防支出成長7％，是2022年以來最慢的成長速度，而7％的軍費成長若可信，不足以發動對台戰爭，但中共軍費是否具可信度，長期以來是國際間辯論的話題，目前仍無可信的說法，但一般相信中國實際的軍費投入高於官方數字。

    楊太源分析，中共2025年對台發動2次軍演，均屬中型聯合軍演，各花費人民幣5億元至7億元之間，共軍受訓練維持費限制，並無太多經費可不斷於台灣周邊海空域進行圍台軍演，僅能針對中華民國總統發表重要談話或政策，進行非計畫的臨時軍演，因此研判今年對台非計畫性軍演約2至3場。

    楊太源指出，共軍受中國國內經濟下滑影響，短期內可能無法全面犯台，因此仍可能維持對台進行「聯合戰備警巡」、灰色地帶襲擾、圍台軍演、法律戰與認知作戰。

    安全台灣學會提出會論指出，中共軍機近期曾連續多日未現蹤於台灣周邊，若是要使情勢降溫，理應中共軍艦數量也會減少，但中共軍艦仍然每天出沒於台灣周邊海域，且固定維持6艘，顯見「釋放善意」的說法無法解釋。

    安全台灣學會分析，習近平升軍紀委張升民接任中央軍委副主席，整肅張又俠等解放軍高階將領，且張又俠落馬對軍心士氣必有影響，加上美國中情局也在2月發布影片招募解放軍軍官及提供情報，學會研判解放軍內部對軍紀委、保防系統權力膨脹可能有所不滿，因此軍紀委系統必然警覺與加強監視官兵，防止叛逃必然成為確保軍隊政治安全的重中之重。

    安全台灣學會認為，在無法確保絕對安全且中國召開兩會之際，停止任何可能出差錯的行動，是確保絕對安全的方法，而軍機叛逃的可能性高於軍艦，因為飛行員個人就可以決定去留，而軍艦成員達上百人，除了艦長還有政委，所以不可能叛逃，而中共維持固定軍艦在台灣周邊駐留，等同建立一道防空網，可以攔截包括共機在內的空中目標。

    相關新聞：
    共機13天沒擾台引外媒關注 CNN：原因令人費解票

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播