    政治

    軍購案期限逼近！馬文君突排考察松指部 林俊憲怒了

    2026/03/12 20:30 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    立法院外交及國防委員會今（12日）召開黨團協商會議，針對美售我M109A7自走砲等4項軍購案做協商，國民黨籍國防外交委員會召委馬文君卻安排考察松指部，被視為箭指卓揆。對此，民進黨立委林俊憲怒批，「不愧是鄭麗文欽點的國防第一大將，上次砍潛艦預算，這次乾脆讓發價書過期」。

    林俊憲在臉書發文表示，目前列入特別預算的5項對美軍購中，國防部已經拿到4項發價書，其中拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購，以及M109A7自走砲等項目，有效期限都到3月15日。國防部希望立法院能在期限前完成授權，讓國防部可以簽約。

    林俊憲指出，唯一來得及處理授權審查的機會，就是今天的國防委員會。結果召委馬文君卻刻意安排考察，讓委員會開不了會，怒批，「不愧是鄭麗文欽點的國防第一大將，上次砍潛艦預算，這次乾脆讓發價書過期」。

    林俊憲說，國民黨嘴巴說支持國防，大陣仗提出「3800億+N」的預算版本，但真正需要審查、授權的時候，卻演都不演。另一項海馬士火箭系統的發價書也剛送到，期限到3月26日。時間已經非常緊迫，如果一再拖延，就得重新來過。

