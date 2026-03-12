民進黨鄭宏輝領表 將投入新竹市東區市議員黨內初選

新竹市綠營震撼彈！有5屆市議員資歷的前市議員鄭宏輝今到黨部領表，將回鍋選東區市議員，也會參與黨內的登記與初選。（資料照，記者洪美秀攝）

5屆市議員資歷的前市議員鄭宏輝，今天到民進黨竹市黨部領表，宣布投入竹市東區市議員的選舉，鄭宏輝表示，會以新人姿態重新回到政壇。

鄭宏輝的登記參選也引發綠營內部震盪，據了解，目前綠營東區市議員將提名4席，現任市議員曾資程已宣布不連任，並由其兒子曾翰揚接棒登記參選，另現任議員鄭美娟及劉彥伶和劉崇顯也都完成登記，鄭宏輝的登記參選，將使東區提名進入初選全民調模式，這也是民進黨繼北區需辦理初選全民調後，東區也將面臨黨內初選挑戰。

請繼續往下閱讀...

有5屆市議員資歷的鄭宏輝，也是立法院永遠的總召柯建銘的子弟兵，被綠營人士封為大師兄，在歷經5屆市議員選舉後，2018年交棒給現任市議員鄭美娟，接著投入2020年立委選舉，不過2020年立委選舉失利後，鄭宏輝原打算爭取黨內2022年市長選舉的提名，但最後黨中央徵召市長林智堅的副市長沈慧虹參選，也讓鄭宏輝黯然離開新竹市政壇。

鄭宏輝受訪稱，為了新竹市城市的發展，他希望能用過去服務的資歷與經驗，再投入服務。即使要面對黨內初選全民調的挑戰，他都會全力以赴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法