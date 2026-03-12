為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨鄭宏輝領表 將投入新竹市東區市議員黨內初選

    2026/03/12 20:23 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市綠營震撼彈！有5屆市議員資歷的前市議員鄭宏輝今到黨部領表，將回鍋選東區市議員，也會參與黨內的登記與初選。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市綠營震撼彈！有5屆市議員資歷的前市議員鄭宏輝今到黨部領表，將回鍋選東區市議員，也會參與黨內的登記與初選。（資料照，記者洪美秀攝）

    5屆市議員資歷的前市議員鄭宏輝，今天到民進黨竹市黨部領表，宣布投入竹市東區市議員的選舉，鄭宏輝表示，會以新人姿態重新回到政壇。

    鄭宏輝的登記參選也引發綠營內部震盪，據了解，目前綠營東區市議員將提名4席，現任市議員曾資程已宣布不連任，並由其兒子曾翰揚接棒登記參選，另現任議員鄭美娟及劉彥伶和劉崇顯也都完成登記，鄭宏輝的登記參選，將使東區提名進入初選全民調模式，這也是民進黨繼北區需辦理初選全民調後，東區也將面臨黨內初選挑戰。

    有5屆市議員資歷的鄭宏輝，也是立法院永遠的總召柯建銘的子弟兵，被綠營人士封為大師兄，在歷經5屆市議員選舉後，2018年交棒給現任市議員鄭美娟，接著投入2020年立委選舉，不過2020年立委選舉失利後，鄭宏輝原打算爭取黨內2022年市長選舉的提名，但最後黨中央徵召市長林智堅的副市長沈慧虹參選，也讓鄭宏輝黯然離開新竹市政壇。

    鄭宏輝受訪稱，為了新竹市城市的發展，他希望能用過去服務的資歷與經驗，再投入服務。即使要面對黨內初選全民調的挑戰，他都會全力以赴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播