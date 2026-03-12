為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜稱尊重李貞秀立委身分 陸委會：對不撤銷決定感到遺憾

    2026/03/12 17:41 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中配李貞秀的立委資格問題持續延燒，立法院昨天（11日）召集朝野協商，立法院長韓國瑜最後說，事實、法律有待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使，應該予以尊重。陸委會發言人梁文傑今天說，韓院長就是在重申立法院不會撤銷，對於立法院做出不撤銷的決定，行政部門感到遺憾。

    梁文傑在陸委會記者會指出，李貞秀「女士」現在是碰到兩個問題，第一是她登記參選時有沒有中國大陸和台灣「雙重戶籍」的問題，另一個是她就職前，有沒有這個申請撤銷中華人民共和國國籍。

    梁文傑說明，這兩個是不同的事，前者涉及兩岸人民關係條例，後者是「國籍法」。立法院之所以要協商這個問題，乃因「國籍法」第20條規定，立委的解職權是立法院，這個跟兩岸條例沒有關係，純粹是國籍法的問題。

    梁文傑談及，「國籍法」20條非常明確，就是就職前，妳要申請取消原來的國籍，一年之內要辦完，這個案子的法律是很清楚的，就是「國籍法」第20條。以內政部的認定來講，事實就是李貞秀就職之前，沒有去申請撤銷中華人民共和國國籍，所以在我們看來，不管是法律或事實都很明確。

    梁文傑強調，因為「國籍法」20條規定，撤銷立委職權是在立法院，所以昨天立法院韓院長就是重申立法院不會撤銷而已，對行政部門來說，對立法院做出不撤銷的決定，「我們是很遺憾」。

    關於未來是否接受李貞秀質詢或國會辦公室索資？梁文傑回應，未來對李貞秀「女士」的索資或是質詢，我們還是會按照原來的態度（指不接受質詢和索資）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播