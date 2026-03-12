韓國瑜稱尊重李貞秀立委身分 陸委會：對不撤銷決定感到遺憾

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中配李貞秀的立委資格問題持續延燒，立法院昨天（11日）召集朝野協商，立法院長韓國瑜最後說，事實、法律有待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使，應該予以尊重。陸委會發言人梁文傑今天說，韓院長就是在重申立法院不會撤銷，對於立法院做出不撤銷的決定，行政部門感到遺憾。

梁文傑在陸委會記者會指出，李貞秀「女士」現在是碰到兩個問題，第一是她登記參選時有沒有中國大陸和台灣「雙重戶籍」的問題，另一個是她就職前，有沒有這個申請撤銷中華人民共和國國籍。

梁文傑說明，這兩個是不同的事，前者涉及兩岸人民關係條例，後者是「國籍法」。立法院之所以要協商這個問題，乃因「國籍法」第20條規定，立委的解職權是立法院，這個跟兩岸條例沒有關係，純粹是國籍法的問題。

梁文傑談及，「國籍法」20條非常明確，就是就職前，妳要申請取消原來的國籍，一年之內要辦完，這個案子的法律是很清楚的，就是「國籍法」第20條。以內政部的認定來講，事實就是李貞秀就職之前，沒有去申請撤銷中華人民共和國國籍，所以在我們看來，不管是法律或事實都很明確。

梁文傑強調，因為「國籍法」20條規定，撤銷立委職權是在立法院，所以昨天立法院韓院長就是重申立法院不會撤銷而已，對行政部門來說，對立法院做出不撤銷的決定，「我們是很遺憾」。

關於未來是否接受李貞秀質詢或國會辦公室索資？梁文傑回應，未來對李貞秀「女士」的索資或是質詢，我們還是會按照原來的態度（指不接受質詢和索資）。

