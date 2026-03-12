反對柯文哲入境！日本議員遭小草出征強硬反擊 ：先誠實面對司法審判

民眾黨創黨主席柯文哲與日本神戶市議員上畠寛弘。（本報合成，資料照、擷取自/IG）

京華城案26日宣判，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日表態，希望能解除柯境管，讓他赴日參加兒子24日的畢業典禮。引發國際關注，日本神戶市議員上畠寛弘公開發聲，將向日本法務省及出入國管理當局表達立場，強調日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，否則恐對台日友好關係造成負面影響。消息一出立刻掀起討論，甚至引來民眾黨支持者「小草」出征。

上畠寛弘今（12日）在Threads的發言，隨即湧入大批「小草」圍攻，質疑其違反「無罪推定原則」且「管太多」。對此，他親自以中文轉發回擊，強調自己深知無罪推定原則，但是否允許入境，是基於日本主權所作出的判斷，應由日本決定。在判決尚未確定之前，被告既可能無罪，也可能有罪，「作為日本人，為什麼我一定要對此發聲？那是我的自由。日本不是像中國那樣沒有自由的國家。」

上畠寛弘強調，日台之間的司法合作制度仍在發展中，在台灣主權無法及於的日本境內，一旦出現逃亡風險，將造成嚴重問題。在可能對日台友好造成影響的情況下，日本政府沒有必要僅因為兒子的畢業典禮，而允許正在接受刑事審判的被告入境。因此，作為日本國民，從日本主權下的出入國管理角度來看，柯文哲不應被允許入境日本。

面對網友嗆他「現在跳出來特別針對我國第三大黨核心人物，你就沒想過以後會對外交造成什麼影響？你是有什麼政治判斷？就一個市議員當自己是多大的官？在這講笑話」上畠也自信反擊，表示自己與多位國政層級的議員有深厚合作，過去更為了阻止爭議人士王志安取得日本國籍，依據《國會法》透過參議院向內閣提出書面質詢，對政府提出問題並施加壓力。

上畠強硬表示，至於柯文哲是不是第三大政黨，其實並不重要。無論是誰，外國人是否能入境日本，本來就是關係到主權的問題。更何況，只是為了出席兒子的畢業典禮這樣的理由，日本根本沒有必要被捲入其中，「我認為，他應該先在自己的國家誠實面對司法審判。」

此外，上畠還加碼曝光一張對話截圖，一名疑似民眾黨支持者「小草」的網友私訊辱罵他「馬鹿野郎」（混蛋），上畠則辛辣回嗆：「是在說你自己嗎？」其他網友則留言嘲諷：「議員，真是不好意思，這隻大概是台灣的白蓮教養的瘋狗沒栓好、跑出來亂吠了！柯文哲的小草信徒可以不要這麼丟臉嗎？」、「抱歉 台灣藍白草的素質真的很低」、「小草出征日本議員喔，丟臉丟到國際」。

